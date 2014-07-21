欧元债市：西班牙公债收益率接近纪录低点，有报导称可能发售50年期长债

标题新闻：白宫高级官员告诉哥伦比亚广播公司，预计众议院将在本周投票通过共和党医保法案
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* 报导称西班牙可能发售50年期长债
* 乌克兰局势忧虑持续，德债收益率困于纪录低点附近
路透伦敦7月21日 - 西班牙公债收益率周一跌向纪录低点，策略师指因有报导称该国可能发售50年期长债，会有助于延长债券年期。
西班牙金融日报Expansion援引西班牙国库主管Inigo Fernandez de Mesa称，他不能排除发售50年期长债，显示市场对发售该国最长年期公债时机成熟。
西班牙和意大利今年已经完成了超过七成的融资需求，因借款成本处于纪录低点，有利发债。
西班牙10年期公债 收益率跌幅一度达到8个基点，离上月触及的2.548%纪录低点不远，午后缩减跌幅。
意大利10年期公债 收益率跌5个基点，报2.75%，葡萄牙10年期公债 收益率跌4个基点，报3.66%。
分析师表示，对葡萄牙最大上市银行圣灵银行的忧虑减轻支撑了二线欧元区国家公债的人气，本周计划发债不多也是一个因素。
周一债市略显平静，因部分投资人寄望未来几天乌克兰危机可能有外交解决。
不过周一在乌克兰东部城市顿涅茨克仍有激战，调查人员开始在马航坠机残骸附近展开调查。
德国10年期公债 收益率跌2个基点，报1.14%的日低，离2012年中欧债危机最严重时期触及的1.126%历史低点不远。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2
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