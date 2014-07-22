欧元债市：短债收益率本周料上升，因银行系统闲置资金减少

* 欧洲央行一周主要再融资操作规模降低，不及预期

* 预计在偿还LTRO贷款后，过剩流动性将下降

* 货币市场压力将推高短期公债收益率

* 长债收益率在清淡交投中小升

路透伦敦7月22日 - 市场分析师周二表示，欧元区短期政府公债收益率(殖利率)本周可能跟随货币市场利率上升，受到欧元区银行系统闲置资金减少影响。

欧洲央行周二进行的一周主要再融资操作(MRO)的银行吸纳的贷款规模不及预期，周三还将有210亿欧元的紧急贷款(LTRO)偿还，这将令过剩的流动性受压。

市场策略师称，考量包括债券到期、缴税以及度假人士提现等其他特殊因素，过剩流动性将可能降至1,000亿欧元以下，为5月来首次。欧洲央行在5月采取新的措施缓和货币市场压力。

“我们预计会出现一些短期的波动性，”法国农业信贷银行欧洲固定收益策略师Orlando Green表示。

欧元隔夜银行间拆借利率 周一小升至0.048%，为过去一个月交投区间0.02-0.05%的上端。法国农业信贷银行的Green表示，该利率将进一步上升，在未来几日突破该区间。

两年期德国公债收益率 周二小升1个基点至0.04%，部分策略师表示，短期公债收益率也将跟随货币市场利率上升。

德国商业银行分析师Rainer Guntermann认为，本周的LTRO偿付将导致流动性趋紧，造成这一情况的直接原因就是欧洲央行上个月决定对银行放在央行的隔夜存款收费。

“你不能强迫银行放贷。”他说道，并指出决策者可能需要等一段时间才能实现他们的初衷，即令资金从金融体系流向实体经济。

欧元区较长期公债收益率小涨，市场交投清淡。

交易商称，许多投资者现在都在场边观望，关注中东和乌克兰局势的发展，或者是在等待比利时发行10年期债券和欧洲金融稳定机构(EFSF)发行30年期新债。

10年期德国公债收益率 上涨3个基点至1.17%，其他欧元区政府公债收益率也大都走高。（完）

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