欧元债市：欧元区公债收益率上升，因数据强劲降低央行进一步放宽政策机率

* PMI数据优于预期推高公债收益率

* 意大利取消夏季新债供应计划后跑赢其他公债

* 闲置资金量下滑推升货币市场利率，关注短债收益率

路透伦敦7月24日 - 欧元区公债收益率周四上涨，因投资人认为优于预期的经济数据降低了欧洲央行进一步放宽货币政策的机率。

周四公布的调查显示，德国企业活动在7月扩张，因服务业以三年来最快速度增长。这表明德国经济可能在第三季重拾动能。

数据显示欧元区经济体质改善，欧洲央行异常宽松的货币政策近几个月带动欧元区经济，并将政府借款成本压至纪录低点。

策略师表示，如果没有经济复苏迹象，市场原本预计欧洲央行将开始透过量化宽松政策购买资产，但目前这一预期降温。

德国10年期公债收益率 升3个基点，报1.18%，其他多数欧元区公债收益率也攀升。

美国公布数据显示，上周初请失业金人数降至逾八年最低，也推高公债收益率。

意大利10年期公债 收益率持平在2.74%，公债表现优于其他国家公债，因此前该国取消8月中的发债计划。

欧元区货币市场利率周四微升，预计未来数日将进一步上涨，可能会推高短期政府公债收益率。此前，欧元区银行业系统的闲置资金量下滑。

分析师称，欧元区银行间隔夜拆借利率 周三回升至近期区间上端，而远期利率显示其在欧洲央行9月会议前将近乎翻倍。

“市场正在消化我们一直期待的这一预期，即今夏大部分时间里流动性出现下行风险，而利率有上行风险，”德国商业银行策略师Christoph Rieger称。

周四欧元区银行业体系中的多余资金减少到1040亿欧元，为逾一个月低位，此前银行于周三偿还210亿欧元的长期贷款。

分析师表示，货币市场利率上涨时，短期公债收益率涨幅也应超过长期公债。

德国商业银行的Rieger表示，德国公债期货已经显示出这一趋势。两年期德债期货 接近一个月低点。

分析师预计该趋势将在北半球夏季持续，但流动性短缺的状况料在9月份缓解，届时欧洲央行将向银行提供首轮长期贷款。(完)

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