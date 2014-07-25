欧元债市：西班牙公债收益率跌至纪录低点，因偿债资金料再入市投资

路透伦敦7月25日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周五降至纪录低点，因下周西班牙和意大利将偿付600亿欧元巨额债务和票息，预计将重新投资于市场。

德国IFO企业景气指数低迷重燃市场对欧洲央行将进一步放宽政策的臆测，抵消了在周四欧元区公布的制造业和服务业调查优于预期后给欧元区公债带来的卖压。

上月，欧洲央行下调所有利率，并承诺自9月起提供高至1万亿欧元的长期银行贷款，但如果通胀保持低位过久，欧洲央行也没有排除实施购买资产计划。

德国7月企业景气判断指数连跌第三个月，显示欧洲最大经济体的企业愈发担心乌克兰、伊拉克和加沙地区的危机。

西班牙10年期公债 收益率(殖利率)和意大利10年期公债收益率 均下跌3个基点，分别至2.53%和2.70%，之后公债价格缩减了一些涨幅。

德国10年期公债收益率 也跌3个基点，报1.15%。

基于夏季债券赎回和标售的计划，瑞银策略师建议买入三年期和七年期意大利公债，卖出五年期公债，并卖出三年期西班牙公债。

下周欧元区只有意大利将发售公债，但该国已经取消了8月中的标售计划。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]