欧元债市：葡萄牙公债表现落后，因圣灵银行更接近要政府救济

* 葡萄牙公债表现艰困，因对圣灵银行有新的担忧

* 欧元区7月通胀降至危机以来最低

* 美国公布强劲薪资数据后，公债收益率普遍小涨

路透伦敦7月31日 - 葡萄牙公债周四表现逊于多数其他欧元区公债，此前该国最大上市银行－圣灵银行录得巨额亏损，令市场预计需要接受政府注资。

圣灵银行 公布上半年录得36亿欧元亏损，关键高层人士已遭停职究责后股价触及纪录低点。

“圣灵银行的情况要比预期得差很多，亏损创纪录，投资人目前担心他们必须要增资的规模。”RIA Capital Markets债市策略师Nick Stamenkovic表示。

“这对公债有连锁反应。”

葡萄牙10年期公债 收益率升4个基点，报3.64%，盘中高见3.67%。除希腊公债外的其他欧元区公债收益率升幅介乎1-2个基点，因流动性较低，希腊公债通常波幅较大。

美国公布数据显示美国劳工成本第二季创下逾五年半最大升幅，令美联储可能很快不得不升息的机率增加后，公债普遍下滑。

德国10年期公债 周四持稳，小跌1个基点，报1.15%。

尽管欧元区也易受美国升息影响，但许多策略师认为欧洲央行异常宽松的货币政策会有助于缓解冲击。

周四欧元区公布的通胀数据低于预期，巩固了上述观点。(完)

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