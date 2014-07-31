欧元债市：葡萄牙公债表现落后，因圣灵银行更接近要政府救济

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
* 葡萄牙公债表现艰困，因对圣灵银行有新的担忧
* 欧元区7月通胀降至危机以来最低
* 美国公布强劲薪资数据后，公债收益率普遍小涨
路透伦敦7月31日 - 葡萄牙公债周四表现逊于多数其他欧元区公债，此前该国最大上市银行－圣灵银行录得巨额亏损，令市场预计需要接受政府注资。
圣灵银行 公布上半年录得36亿欧元亏损，关键高层人士已遭停职究责后股价触及纪录低点。
“圣灵银行的情况要比预期得差很多，亏损创纪录，投资人目前担心他们必须要增资的规模。”RIA Capital Markets债市策略师Nick Stamenkovic表示。
“这对公债有连锁反应。”
葡萄牙10年期公债 收益率升4个基点，报3.64%，盘中高见3.67%。除希腊公债外的其他欧元区公债收益率升幅介乎1-2个基点，因流动性较低，希腊公债通常波幅较大。
美国公布数据显示美国劳工成本第二季创下逾五年半最大升幅，令美联储可能很快不得不升息的机率增加后，公债普遍下滑。
德国10年期公债 周四持稳，小跌1个基点，报1.15%。
尽管欧元区也易受美国升息影响，但许多策略师认为欧洲央行异常宽松的货币政策会有助于缓解冲击。
周四欧元区公布的通胀数据低于预期，巩固了上述观点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A