欧元债市：葡萄牙公债收益率因圣灵银行忧虑上升，拖累二线公债

* 葡萄牙公债下滑，拖累二线公债

* 美国就业数据疲弱，扶助抑制跌势

* 投资者预计今日稍晚穆迪会上调希腊评级

路透伦敦8月1日 - 葡萄牙公债收益率周五上涨，打压其他较低评等欧元区公债，因在葡萄牙最大上市银行圣灵银行公布录得巨亏后，预期葡萄牙将救助该行。

本周圣灵银行的问题加剧，其公布上半年录得36亿欧元亏损，关键高层人士已遭停职究责后股价触及纪录低点。

“圣灵银行的问题看来不会就这么轻易消散，”ING策略师Alessandro Giansanti表示。

葡萄牙10年期公债收益率盘初触及3.78%的高位，当日大涨约14个基点。午后在美国公布逊于预期的非农就业报告后，葡萄牙公债价格缩减跌幅。

美国公布的就业数据疲弱，令其很快升息的可能性降低，投资人担心美国升息会推高全球政府借款成本。

在欧洲市场快要收盘前，葡萄牙10年期公债收益率 升6个基点，报3.70%。意大利和西班牙10年期公债收益率 分别上升4个基点或3个基点，报2.73%和2.54%。爱尔兰10年期公债收益率 升2个基点，报2.25%。

分析师表示，葡萄牙央行可能倾向圣灵银行从民间资源增资，但没有信心的投资人可能无法满足所有的增资需要，要政府填补空缺。

希腊10年期公债收益率 升4个基点，报6.09%，盘中稍早下滑，因投资人预计穆迪今日稍晚会上调希腊信贷评等。

穆迪当前对希腊的评级是投机等级的Caa3，为欧元区各国最差。其定于周五检讨希腊评级，若有评级声明，也将在市场收盘后公布。

一些市场人士称有可能会上调评级。希腊今年经济前景已经改善，并在2012年违约后，在今年连续两次成功发债。

尽管葡萄牙最大银行面临问题，但穆迪仍调升葡萄牙评等一个级距，引发外界揣测对希腊也会有类似的动作。(完)

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