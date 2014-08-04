欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，圣灵银行援救计划稳定军心

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
葡萄牙央行称，救助计划将不会让国库蒙受损失，因为贷款只是临时性的。央行几天前曾表示，圣灵银行可通过民间投资者进行资本重组。
欧盟/国际货币基金组织(IMF)当初用来救助葡国银行业的资金还余下64亿欧元，葡萄牙政府将动用其中的一大部分来帮助圣灵银行。
葡萄牙10年期公债收益率 跌3.3个基点，至 3.68%，许多市场人士认为圣灵银行的问题已经暂时得到控制。上周葡萄牙10年债收益率上涨约20个基点，到周五时涨到3.78%的高点，因圣灵银行愈发接近需要国家救助。
“市场似乎基本上感到宽慰，葡萄牙对圣灵银行的状况果断采取行动，”DZ Bank的分析师Christian Lenk表示。
“我估计圣灵银行事件不会出现某种系统性风险...当然如果圣灵银行能从民间投资者那里获得资金会更好，但鉴于葡萄牙政府财政状况很好，以及具有从资本市场融资的能力，我认为不会给公共财政带来风险。”
意大利和西班牙10年期公债收益率 分别下跌5和4个基点，报2.71%和2.51%。(完)
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(编译/审校 蔡美珍/李春喜/高琦)
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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