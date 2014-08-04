欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，圣灵银行援救计划稳定军心

葡萄牙央行称，救助计划将不会让国库蒙受损失，因为贷款只是临时性的。央行几天前曾表示，圣灵银行可通过民间投资者进行资本重组。

欧盟/国际货币基金组织(IMF)当初用来救助葡国银行业的资金还余下64亿欧元，葡萄牙政府将动用其中的一大部分来帮助圣灵银行。

葡萄牙10年期公债收益率 跌3.3个基点，至 3.68%，许多市场人士认为圣灵银行的问题已经暂时得到控制。上周葡萄牙10年债收益率上涨约20个基点，到周五时涨到3.78%的高点，因圣灵银行愈发接近需要国家救助。

“市场似乎基本上感到宽慰，葡萄牙对圣灵银行的状况果断采取行动，”DZ Bank的分析师Christian Lenk表示。

“我估计圣灵银行事件不会出现某种系统性风险...当然如果圣灵银行能从民间投资者那里获得资金会更好，但鉴于葡萄牙政府财政状况很好，以及具有从资本市场融资的能力，我认为不会给公共财政带来风险。”

意大利和西班牙10年期公债收益率 分别下跌5和4个基点，报2.71%和2.51%。(完)

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