欧元债市：二线公债走高，葡萄牙宣布圣灵银行救助计划后该国公债领涨

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 经周末协商后，葡萄牙同意出资49亿欧元救助圣灵银行
* 葡萄牙公债收益率走低，其他二线公债收益率跟随其跌势
* 惠誉称救助圣灵银行可能使葡萄牙应对未来冲击的资金减少
* 希腊公债承压，因贾克称未考虑希腊公债减计的可能性
路透伦敦8月4日 - 葡萄牙公债收益率周一走低，之前葡萄牙就一项动用近50亿欧元救助该国最大银行的计划达成一致，给债市投资人吃了颗定心丸，使其确信救助行动不会给葡萄牙公共财务造成更大的压力。
葡萄牙与欧盟官员周末紧急会谈后，同意援救圣灵银行 ，葡萄牙几个月前才刚退出国际纾困计划。
葡萄牙央行称，救助计划将不会让国库蒙受损失，因为贷款只是临时性的。央行几天前曾表示，圣灵银行可通过民间投资者进行资本重组。
欧盟/国际货币基金组织(IMF)当初用来救助葡国银行业的资金还余下64亿欧元，葡萄牙政府将动用其中的一大部分来帮助圣灵银行。
葡萄牙10年期公债收益率 跌7个基点，报3.65%，部分收复上周公债价格录得的失地，葡萄牙公债收益率上周攀升20个基点，周五触及3.78%的高位。
尽管多数市场人士认为圣灵银行只是葡萄牙的个别问题，但部分策略师担心，对该行的救助可能导致，如果有另一家银行需要帮助，葡萄牙进行银行资本重组的资金会减少。
评级机构惠誉周一称，将圣灵银行的“良性”和“不良”资产分离限制了对该国公共财政的直接影响，但导致其应对未来冲击的可用资金减少。
西班牙和意大利公债收益率跟随葡萄牙公债收益率走低，因策略师认为风险扩散的可能性不大。10年期西班牙公债收益率 跌5个基点，报2.5%。10年期意大利公债收益率 也回落5个基点，报2.70%。
希腊公债表现逊于其他欧元区公债，尽管周五穆迪将该国评等上调两个级距，至Caa1，称因财政状况改善。
10年期希腊公债收益率 盘初走低，但很快逆转走势，午盘转跌为升。
1500GMT，10年期希腊公债收益率上扬7个基点，报6.17%，较日低高出约12个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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