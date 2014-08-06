欧元债市：德国10年期公债收益率降至纪录低点，受乌克兰情势紧张带动

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
* 乌克兰紧张局势升级，投资人寻求避险
* 德债收益率录得9月来最大单日跌幅
* 意大利第二季GDP意外萎缩，经济重陷衰退
路透伦敦8月6日 - 德国10年期公债收益率周三跌至纪录低点，因有迹象显示俄罗斯在与乌克兰接壤边境加大军事演习力度后，投资人抢进顶级债信评等资产。
数据显示意大利经济第二季意外重陷衰退，加剧了市场对欧元区经济复苏的担忧，扶助带动对避险投资的需求。
北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。
10年期德债收益率 大跌8个基点，为去年9月来最大单日跌幅，至纪录低点1.097%，德债期货 升89个跳动点，报148.90。
德国发售的25亿欧元五年期公债，得标利率远低于上次标售，低迷的通胀和经济成长前景令此次标售结果强劲。
欧洲央行周四将举行货币政策会议，预计不会改变政策。欧洲央行已经暗示将评估6月降息的效果后再做打算。
但欧洲央行可能还会强调如果通胀前景进一步恶化，准备采取行动。
德国经济部周三公布，该国6月工业订单较前月下滑3.2%，创自2011年9月以来最大单月跌幅，因地缘政治局势和风险使得企业对于签署合同更加谨慎。
意大利公布第二季国内生产总值(GDP)初值为较上季萎缩0.2%。路透调查25位分析师给出的预估值为增长0.2%，预估区间从萎缩0.1%至增长0.4%。
意大利10年期公债收益率 升6个基点，报2.82%，西班牙10年期公债收益率 升3个基点，报2.59%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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