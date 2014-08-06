欧元债市：德国10年期公债收益率降至纪录低点，受乌克兰情势紧张带动

* 乌克兰紧张局势升级，投资人寻求避险

* 德债收益率录得9月来最大单日跌幅

* 意大利第二季GDP意外萎缩，经济重陷衰退

路透伦敦8月6日 - 德国10年期公债收益率周三跌至纪录低点，因有迹象显示俄罗斯在与乌克兰接壤边境加大军事演习力度后，投资人抢进顶级债信评等资产。

数据显示意大利经济第二季意外重陷衰退，加剧了市场对欧元区经济复苏的担忧，扶助带动对避险投资的需求。

北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。

10年期德债收益率 大跌8个基点，为去年9月来最大单日跌幅，至纪录低点1.097%，德债期货 升89个跳动点，报148.90。

德国发售的25亿欧元五年期公债，得标利率远低于上次标售，低迷的通胀和经济成长前景令此次标售结果强劲。

欧洲央行周四将举行货币政策会议，预计不会改变政策。欧洲央行已经暗示将评估6月降息的效果后再做打算。

但欧洲央行可能还会强调如果通胀前景进一步恶化，准备采取行动。

德国经济部周三公布，该国6月工业订单较前月下滑3.2%，创自2011年9月以来最大单月跌幅，因地缘政治局势和风险使得企业对于签署合同更加谨慎。

意大利公布第二季国内生产总值(GDP)初值为较上季萎缩0.2%。路透调查25位分析师给出的预估值为增长0.2%，预估区间从萎缩0.1%至增长0.4%。

意大利10年期公债收益率 升6个基点，报2.82%，西班牙10年期公债收益率 升3个基点，报2.59%。(完)

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