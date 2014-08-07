欧元债市：德债收益率降至纪录低点，因欧洲央行警告乌克兰危机影响经济

* 俄罗斯计划禁止从美国和欧盟进口食品

* 欧洲经济风险给欧洲央行带来新问题

* 德国10年期公债收益率创新低

路透伦敦8月7日 - 德国10年期公债收益率周四创新低，因欧洲央行警告乌克兰危机以及同俄罗斯的相互制裁可能危及欧洲本已脆弱的经济复苏。

俄罗斯国家新闻社周三报导，俄罗斯将禁止从美国进口食品，及从欧洲进口所有水果和蔬菜。俄罗斯是欧洲水果和蔬菜的最大进口国。

乌克兰东部政府军和亲俄分离主义者的战斗激化。北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。 NATO周四呼吁俄罗斯“从战争的边缘退后”。

欧洲央行总裁德拉吉在央行月度政策会议上表示，俄罗斯和西方就乌克兰问题的紧张局势也是威胁欧元区经济成长的因素之一。

“乌克兰紧张局势不断升级，未来几个月都将是市场焦点。德国数据凸显这些风险。”Berenberg分析师Holger Schmieding表示。

德国公布6月工业生产仅增0.3%，远逊预估的1.3%，这是欧洲最大经济体第二季经济可能已经停滞的最新迹象。

但令人失望的经济数据没能阻止投资人涌入德债避险。

德国10年期公债收益率 跌3个基点，报1.07%的纪录新低。

葡萄牙 和意大利10年期公债 收益率升5个基点，分别报3.87%和2.85%，西班牙10年期公债 收益率升3个基点，报2.61%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]