欧元债市：德债收益率降至纪录低点，因欧洲央行警告乌克兰危机影响经济

东欧金融：白俄罗斯可能发售最多5亿美元的人民币计价债券--财长
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
* 俄罗斯计划禁止从美国和欧盟进口食品
* 欧洲经济风险给欧洲央行带来新问题
* 德国10年期公债收益率创新低
路透伦敦8月7日 - 德国10年期公债收益率周四创新低，因欧洲央行警告乌克兰危机以及同俄罗斯的相互制裁可能危及欧洲本已脆弱的经济复苏。
俄罗斯国家新闻社周三报导，俄罗斯将禁止从美国进口食品，及从欧洲进口所有水果和蔬菜。俄罗斯是欧洲水果和蔬菜的最大进口国。
乌克兰东部政府军和亲俄分离主义者的战斗激化。北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。 NATO周四呼吁俄罗斯“从战争的边缘退后”。
欧洲央行总裁德拉吉在央行月度政策会议上表示，俄罗斯和西方就乌克兰问题的紧张局势也是威胁欧元区经济成长的因素之一。
“乌克兰紧张局势不断升级，未来几个月都将是市场焦点。德国数据凸显这些风险。”Berenberg分析师Holger Schmieding表示。
德国公布6月工业生产仅增0.3%，远逊预估的1.3%，这是欧洲最大经济体第二季经济可能已经停滞的最新迹象。
但令人失望的经济数据没能阻止投资人涌入德债避险。
德国10年期公债收益率 跌3个基点，报1.07%的纪录新低。
葡萄牙 和意大利10年期公债 收益率升5个基点，分别报3.87%和2.85%，西班牙10年期公债 收益率升3个基点，报2.61%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/