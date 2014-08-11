欧元债市：德债收益率从纪录低位小幅反弹，因乌克兰及中东紧张情势缓和

* 俄罗斯称已经结束在乌克兰边境附近的军演

* 以色列和巴勒斯坦开始新一轮的72小时停火

* 不确定性仍高，顶级评等资产仍有买盘

路透伦敦8月11日 - 德国公债收益率(殖利率)周一弹离纪录低位；俄罗斯周五晚间称在乌克兰边境进行的军事演习结束，以色列和巴勒斯坦也同意再度停火。

但投资人撤出顶级评等资产的活动温和，因不确定性仍高，投资人认为中东和乌克兰有战火重燃的风险。

德债期货 跌14个跳动点至149.34，德国10年期公债收益率 上涨1个基点至1.06%。上周五该收益率创纪录低位1.024%。

全球最安全资产之一的德债尤其受到西方同俄罗斯就乌克兰危机的冲突带动。两方互相实施的经济制裁预计将影响欧元区本已脆弱及不均的经济复苏。

“俄罗斯和乌克兰的军事局势看来有所缓和，但由于已经实施了制裁...仍会对欧元区经济有冲击。”Sunrise Brokers策略师Gianluca Ziglio表示。

“极为令人担心的还有伊拉克局势，美国等西方国家越陷越深；以色列和巴勒斯坦局势也堪忧。这些不确定性和地缘政治风险会令德债仍有不错的买盘。”

乌克兰叛军领导人周六曾表示愿意进行停火谈判，但随着政府军继续展开进攻，停火谈判的可能性因而消失。

在中东方面，以色列和巴勒斯坦周日同意接受埃及的提议，在加沙地带自2100GMT开始新一轮的72小时停火。 。

美国对伊拉克境内伊斯兰国(IS)的目标实施空中打击，一些分析师认为这有助于市场稳定，限制了伊拉克石油断供的风险。

中东和乌克兰的情势，促使交易员在月初之际保持警觉。而由于北半球适逢夏季假期，通常本月是交投非常清淡的一个月。

上周德债期货成交350万口，为6月以来最高，且高于2014年每周均值的约300万口。意大利BTP期货成交为5月以来最高，成交略低于36万口。

西班牙 及意大利 10年期公债收益率下跌3-4个基点，分别至2.55%及2.79%。 (完)

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