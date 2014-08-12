欧元债市：二线公债收益率下滑，因德国数据令投资人对经济成长的担忧加重

* 德国投资人信心降至2012年12月来最低
* 德国10年期公债收益率离纪录低点不远
* 意大利、西班牙公债收益率下滑，因预期欧洲央行进一步放宽政策
路透伦敦8月12日 - 较低评等欧元区公债收益率周二下滑，此前一调查显示德国投资人信心降低，令对欧元区经济复苏的担忧加重，并提升了欧洲央行将再度放宽政策的预期。
周二公布的一项调查显示，8月德国分析师和投资者信心降至逾一年半低位，暗示德国经济第三季将蹒跚而行。
德国经济智库ZEW公布，8月ZEW经济景气判断指数跌至8.6，为连续第八个月下滑，且为2012年12月以来最低，远低于路透调查预估的18.2。
调查是俄罗斯同西方互相经济制裁对欧元区经济产生影响的最新迹象，分析师表示制裁将损及本已脆弱且不均的欧元区复苏。
上周欧洲央行在其货币政策会议上按兵不动，总裁德拉吉称俄罗斯和西方的紧张局势对欧元区经济成长构成威胁，为进一步支撑性行动敞开大门。
意大利 和西班牙10年期公债 收益率跌5-6个基点，分别报2.74%和2.49%。
德国10年期公债收益率 小跌至1.06%，离上周触及的纪录低点1.024%不远。
一些市场人士预计，如果欧元区经济成长确实放缓，且欧洲央行继续在进一步放宽政策上采取观望态度，德债收益率将进一步跌至1%。 (完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)