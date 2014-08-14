欧元债市：10年期德债收益率触及纪录低点，欧元区经济成长遇阻

欧元区经济复苏早已是青黄不接，该数据更增添景气回升戛然而止的担忧；许多市场人士表示，若下半年经济没有起色，欧洲央行实施量化宽松以刺激增长的压力将升高。

德国10年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点至1.012%，触及纪录低点。法国10年期公债收益率也下跌相似幅度，收益率 报1.41%，距离两周前所及纪录低点1.399%不远。

“令人失望的欧元区增长数据及通胀放缓压力增大，加大了欧洲央行未来数月采取行动的压力，”RIA Capital Markets驻爱丁堡策略师Nick Stamenkovic表示。

“不过欧洲央行不大可能提早采取行动...但如果下半年经济表现令人失望，央行在2015年初采取量化宽松的压力将加大。”

意大利 和西班牙公债收益率均稍稍下跌，分别报2.72%和2.47%，距离记录低点亦不远。(完)

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