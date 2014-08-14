欧元债市：10年期德债收益率触及纪录低点，欧元区经济成长遇阻

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
欧元区经济复苏早已是青黄不接，该数据更增添景气回升戛然而止的担忧；许多市场人士表示，若下半年经济没有起色，欧洲央行实施量化宽松以刺激增长的压力将升高。
德国10年期公债收益率(殖利率) 下跌2个基点至1.012%，触及纪录低点。法国10年期公债收益率也下跌相似幅度，收益率 报1.41%，距离两周前所及纪录低点1.399%不远。
“令人失望的欧元区增长数据及通胀放缓压力增大，加大了欧洲央行未来数月采取行动的压力，”RIA Capital Markets驻爱丁堡策略师Nick Stamenkovic表示。
“不过欧洲央行不大可能提早采取行动...但如果下半年经济表现令人失望，央行在2015年初采取量化宽松的压力将加大。”
意大利 和西班牙公债收益率均稍稍下跌，分别报2.72%和2.47%，距离记录低点亦不远。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/李春喜 审校 王洋/张明钧)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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