更正-欧元债市：10年期德债收益率史上首次跌至1%之下，因担忧经济成长

(因译文有误，内文倒数第二段，德债收益率尾盘回落“1.8%”有误，应为“1.8个基点”)

* 10年期德债收益率一度跌至1%之下

* 法国和西班牙10年期公债收益率触及纪录低位

* 德国第二季GDP意外萎缩，法国成长停滞

路透伦敦8月14日 - 德国10年期公债收益率周四一度跌至1%之下，为有史以来首次，因欧元区第二季经济复苏停滞，令欧洲央行将推出新刺激举措的预期升温。

西班牙和法国公债收益率也重挫至纪录低位，因欧元区成长前景黯淡，加大了欧洲央行支撑经济的压力，西方与俄罗斯之间以牙还牙的制裁行动可能会给欧元区经济造成冲击。

德国经济第二季度意外萎缩0.2%，法国成长停滞，导致欧元区整体经济复苏停步不前。接受路透调查的分析师预计，欧洲区经济第二季小幅增长0.1%。

数据为未来几季的经济表现拉响了警报，届时，西方国家7月对俄罗斯实施的制裁将开始起效。

据向Tradeweb和彭博交易平台投稿的交易员表示，德国10年期公债收益率一度跌至0.988%的历史低位。据Tradeweb提供的数据，10年期德债收益率尾盘回落1.8个基点，报1.014%。

法国和西班牙10年期公债收益率 盘中分别触及1.392%和2.367%的纪录低位。(完)

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