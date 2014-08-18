欧元债市：爱尔兰公债收益率跌至2%之下，因惠誉上调该国评级

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 惠誉将爱尔兰评级上调至A，展望为稳定
* 爱尔兰公债收益率盘中触及1.96%的纪录低位
* 德债收益率攀升，因乌克兰危机升级的担忧减弱
路透伦敦8月18日 - 爱尔兰10年期公债收益率周一跌至2%之下，为史上首次，之前惠誉成为三大评级机构中，第二家自金融危机以来首次将爱尔兰评级上调至A的信评机构。
另外，德国公债收益率小幅上涨，因投资者对乌克兰冲突进一步升级的担忧缓解。但德债收益率依然接近1%的纪录低位。
惠誉将将爱尔兰主权债信评级从"BBB+"上调至“A-”，称过去一年该国财政不断改善。6月时标准普尔也曾将爱尔兰评级从“BBB+”上调至“A-”。
此举没有导致追踪评级债券指数的投资者被迫买入，但投资者对爱尔兰的信心自其去年成功退出国际救助后进一步增强。
10年期爱尔兰公债收益率 早盘触及1.96%的纪录低位，后反弹至2.02%。交易商称，因对冲基金少量获利了结。10年期西班牙和意大利公债收益率分别攀升6个和5个基点，报2.36%和2.65%。
爱尔兰和德国公债收益率之差为95个基点，是2008年以来最窄。2011年时该利差达到约1,240个基点的峰值，当时爱尔兰被债市拒之门外，且一些投资者担心该国可能会违约。
荷兰国际集团(ING)资深利率分析师Alessandro Giansanti称，“围绕爱尔兰的人气已经大为改观。一些评级为A-的公司债，它们与可比德债的利差在80个基点左右，因此，爱尔兰公债还有一定的进一步上行空间。”
这位分析师还称，上调至“AA”评级将引发一些追求低风险的机构投资者买入。
德国10年期公债收益率 上涨4个基点，报1.015%，周五一度创出纪录低位0.952%。(完)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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