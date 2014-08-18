欧元债市：爱尔兰公债收益率跌至2%之下，因惠誉上调该国评级

* 惠誉将爱尔兰评级上调至A，展望为稳定

* 爱尔兰公债收益率盘中触及1.96%的纪录低位

* 德债收益率攀升，因乌克兰危机升级的担忧减弱

路透伦敦8月18日 - 爱尔兰10年期公债收益率周一跌至2%之下，为史上首次，之前惠誉成为三大评级机构中，第二家自金融危机以来首次将爱尔兰评级上调至A的信评机构。

另外，德国公债收益率小幅上涨，因投资者对乌克兰冲突进一步升级的担忧缓解。但德债收益率依然接近1%的纪录低位。

惠誉将将爱尔兰主权债信评级从"BBB+"上调至“A-”，称过去一年该国财政不断改善。6月时标准普尔也曾将爱尔兰评级从“BBB+”上调至“A-”。

此举没有导致追踪评级债券指数的投资者被迫买入，但投资者对爱尔兰的信心自其去年成功退出国际救助后进一步增强。

10年期爱尔兰公债收益率 早盘触及1.96%的纪录低位，后反弹至2.02%。交易商称，因对冲基金少量获利了结。10年期西班牙和意大利公债收益率分别攀升6个和5个基点，报2.36%和2.65%。

爱尔兰和德国公债收益率之差为95个基点，是2008年以来最窄。2011年时该利差达到约1,240个基点的峰值，当时爱尔兰被债市拒之门外，且一些投资者担心该国可能会违约。

荷兰国际集团(ING)资深利率分析师Alessandro Giansanti称，“围绕爱尔兰的人气已经大为改观。一些评级为A-的公司债，它们与可比德债的利差在80个基点左右，因此，爱尔兰公债还有一定的进一步上行空间。”

这位分析师还称，上调至“AA”评级将引发一些追求低风险的机构投资者买入。