欧元债市：银行间利率及德债收益率触及低位，因欧元区成长前景转淡

* 欧元隔夜拆款利率触及低位，德债收益率重新跌回1%之下

* 俄罗斯和西方国家准备实施新一轮相互制裁，欧元区成长停滞

* 交易商预计明年实施量化宽松的机率为50%

* 葡萄牙公债收益率走低，因惠誉大赞法庭裁决

路透伦敦8月19日 - 欧元区货币市场利率周二跌至新低，德债收益率跌至1%之下，因欧元区经济复苏疲软，使欧洲央行面临保持超宽松货币政策的压力。

欧元隔夜拆款利率 跌至0.006%，仅略高于零，逼近前所未见的负值水准。

由于乌克兰冲突仍在继续，俄罗斯与西方国家正考虑实施新一轮相互制裁行动，投资者越来越确信，低成长和低通胀将促使欧洲央行在较长时间内保持利率在低位。

一项周一公布的路透调查显示，很多市场交易商现预计，欧洲央行在来年实施资产购买计划，即所谓的量化宽松计划，的机率为50%。之前一项调查预计，机率仅为三分之一。

10年期德债收益率 周二再度跌至1%之下。上周触及纪录低位0.952%。

欧元无担保之加权平均隔夜利率 周一收在纪录低位0.006%，因欧元区银行系统闲置资金充裕，目前达1,340亿欧元。

策略师称，目前的市场价格开始消化央行未来进一步放宽政策的可能性。

“货币市场利率回落仅仅是因为预期欧洲央行将继续提供充裕的流动性，毫无疑问会通过定向长期再融资操作(TLTRO)，但未来还可能通过其他渠道，”Nordea的首席策略师Lars Peter Lilleore表示。

远期货币市场利率也触及历史低位，受累于9月的注资行动。展望未来，Nordea的Lilleore说，2015年利率暗示，日定盘水平肯定会跌至负值。

一项欧洲央行看重的衡量市场中长期通胀预期的指标显示，投资者认为物价增长最终将触及欧洲央行设定的目标。

五年和五年远期损盈平衡通胀率在2%左右。

但其他指标大幅走低。

两年期损盈平衡通胀率 最新报-0.3%，一个月前为正。

10年期葡萄牙公债收益率 跌9个基点，报3.42%。评级机构惠誉称，宪法法院部分通过支出举措，降低了关键的短期风险，使该国仍有可能实现其财政目标。(完)

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