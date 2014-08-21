欧元债市：德债收益率持于1%之下，对叶伦讲话的押注抵消良好数据的影响

* 投资者预期美联储主席叶伦将在杰克森霍尔发表立场温和的讲话

* 德国民间行业成长，美国数据超预期

* 花旗将第四季德债收益率目标下调至0.75%

路透伦敦8月21日 - 德债收益率周四持于1%之下，因市场押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将在本周稍后举行的全球央行总裁大会上暗示，联储不急于升息，这盖过了强于预期的经济数据对德债造成的拖累。

投资者认为，美联储最新发布的会议记录立场偏强硬，但又不愿意押注叶伦将在杰克森霍尔举行的全球央行总裁年度大会上保持同样的立场。

分析师认为，叶伦的政策立场较其他委员更为温和，他们表示，叶伦讲话的立场通常较美联储在会上讨论政策前景时的总体立场更温和。

对叶伦讲话基调的预期抵消了强于预期的美国经济数据所产生的影响。今日公布的美国成屋销售和费城联储制造业数据均强于预期。稍早公布的德国PMI数据超预期，但低于之前一个月的水平。

10年期德债收益率 尾盘上扬1个基点，报0.99%，在欧洲PMI数据公布后，一度升至1.01%。

分析师预计，乌克兰冲突将阻碍收益率在短期内上扬。

花旗预计，德债收益率将在年底降至0.75%的低位，因欧元区成长前景疲弱，以及地缘政治局势紧张。花旗对德债收益率的预期在一个月内下降了近一半，因该行预计欧洲央行开始购买资产(即所谓的量化宽松)，以刺激停滞的经济重新开始增长的可能性增强。

花旗并非唯一预计德债收益率将进一步回落的银行。(完)

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