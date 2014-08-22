欧元债市：俄罗斯救援车队进入乌克兰后，德债收益率逼近低点

* 德债收益率低于1%，之后扭转跌势

* 俄罗斯救援车队在未经允许的情况下进入乌克兰

* 欧盟和NATO谴责俄罗斯的行动，但乌克兰称不会使用武力

* 美联储主席叶伦称仍对升息谨慎

路透伦敦8月22日 - 德债收益率周五跌至接近1%下方的纪录低点，此前乌克兰当局表示，俄罗斯救援车队的90辆卡车在未经允许的情况下越过边境。

乌克兰危机的最新发展一度促使投资人在顶级评等资产中寻求避险。但尾盘市场不安情绪看来减弱。

欧盟称，俄罗斯在未获乌克兰准许，且无国际观察员护送的情况下向乌派遣救援运送救援物资车队的决定是公然侵犯乌克兰边境，敦促俄罗斯收回这一决定。北大西洋公约组织(NATO)称俄罗斯的行动只会令冲突恶化。乌克兰则称不会对俄罗斯的车队使用武力。

乌克兰的局势盖过了美联储主席叶伦在杰克森霍尔美联储年会上的讲话。她重申美国就业市场疲弱，意味着联储在决定何时升息时会谨慎。

“叶伦今日讲话的影响退居次席，地缘政治因素起了主导作用，”德国商业银行利率策略师David Schnautz表示。

德国10年期公债收益率 一度跌约3个基点，报0.964%，接近0.952%的纪录低点。1530GMT，收益率转跌为升。

欧洲央行总裁德拉吉也将在1830GMT于杰克森霍尔发表讲话，但策略师预计不会有什么意外。

其他欧元区公债收益率也在历史低点附近相对持稳，西班牙10年期公债收益率 和意大利10年期公债收益率 分别持稳在2.40%和2.59%。(完)

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