欧元债市：欧元区公债呈横盘走势，静待美联储政策声明

* 德债陷于狭窄区间内，因美国数据喜忧参半

* 意大利公债表现不及其他区内公债

路透伦敦10月28日 - 欧洲公债收益率(殖利率)周二持稳，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结束之前投资人态度谨慎。

美联储将在周三结束为期两天的政策会议，市场人士关注决策者对宽松货币政策未来将何去何从有什么样的说法。

美联储料将宣布结束其购债计划，并可能重申其等待相当长时间后再升息的意愿。 这将扶助缓解市场的不安。

“我们这边的消息面淡静，你能感觉到人们在等待美联储的声明，”摩根士丹利欧洲利率部联席主管Anton Heese表示。

“如果联储结束资产购买计划，人们将屏息聆听有关政策下一步走向的评论。”

欧洲今日无重大经济数据公布，10年期德债收益率 陷于狭窄区间内，因美国数据喜忧参半。

美国耐久财订单意外骤降给债市带来的提振部分被消费者信心增强产生的影响所抵消。1540 GMT，10年期德债收益率仅小涨1个基点，报0.88%。

葡萄牙公债是表现最好的区内二线公债，10年期葡萄牙公债 收益率回落约6个基点，报3.36%。10年期意大利公债 在周一走低后收复部分失地，收益率回落2个基点，报2.53%。

瑞银策略师预计，10年期意大利/德国公债收益率差短期内将保持在135-185个基点之间，目前为166个基点。

其他欧元区指标公债持平或小涨。(完)

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