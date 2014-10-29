欧元债市：意大利公债收益率走低，因欧盟暂时通过该国预算案

* 欧盟批准了所有欧元区国家的2015年预算案，投资者长舒了口气

* 公债标售和对银行业的担忧重压意大利公债

* 在美联储政策声明公布前，市场保持谨慎

路透伦敦10月29日 - 意大利公债收益率周三下跌，引领信用评级较低的欧元区国家公债价格涨势，之前欧盟执委会暂时通过了意大利的2015年预算。

意大利和法国一直在游说欧盟，希望能够赋予该国更大的财政灵活性以支持脆弱的经济成长。

策略师表示，欧盟执委会周二稍晚的声明称，没有一个欧元区国家提交了违反欧盟规则的预算方案，投资者长舒了口气。

“在这样一个缺乏需求的大环境下，对于德国秉持的撙节立场已经出现越来越多的质疑。”DZ银行分析师Christian Lenk说道，“市场似乎更愿意让这些欧洲国家获得一些喘息的空间。”

10年期意大利公债收益率 回落3个基点，报2.51%，跌幅超过可比西班牙公债，10年期西班牙公债收益率 下跌1个基点，报2.15%。

但部分市场人士不确定意大利公债与西班牙公债的收益率差能否进一步收窄。10年期意大利/西班牙公债收益率差本周触及40个基点，为2012年2月以来最高。

UniCredit的利率策略师Luca Cazzulani预计，10年期意大利/西班牙公债收益率差将保持在30-40个基点的区间内。

第二季，西班牙经济成长1.2%，意大利则为萎缩0.2%。西班牙将于周四公布第三季GDP数据，意大利将在11月中公布。

从短期来看，意大利周四发售五年和10年期公债可能遏制收益率进一步走低。

不过，投资者对意大利公债的买兴依然受到抑制，因为对该国的银行业体质感到担心，欧洲央行公布的压力测试报告显示出意大利银行业表现最差。

法国10年期公债收益率 持平在1.28%，因市场原本也担忧该国与欧盟间的预算磋商结果。

交易商称，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日晚些时候公布政策声明前，很多投资者在场外观望。

预计美联储将在结束为期两天的政策会议后宣布结束购债计划，但会重申将等待较长时间后才升息。

德国10年期公债收益率 上扬2个基点，报0.89%，德国今日标售10年期新债需求仍然疲弱。（完）

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价