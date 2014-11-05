欧元债市：欧元区公债收益率小涨，市场怀疑欧洲央行未来行动能力

* 欧洲央行内部关系紧张引发总裁德拉吉可能辞职传闻

* 如果欧洲央行行动令人失望，西班牙和意大利公债易受拖累

路透伦敦11月5日 - 欧元区公债收益率周三多数小幅上升，投资者开始对欧洲央行是否能提振区内疲弱经济产生疑虑。

西班牙公债本周表现最差，因有关欧洲央行管委会成员关系紧张的消息可能打压投资人对欧洲央行将购买主权债的期望。

尽管西班牙宪法法庭中止加泰罗尼亚举行独立公投的计划，但该地区本周末或就独立问题展开民众磋商，也压制风险意愿。

策略师称，若欧洲央行周四的月度政策会议没有太大动作，利差可能进一步扩大。

“鉴于欧元区的疲弱经济前景和巨大的通缩风险，如果欧洲央行没有保持每次会议都能推出新政的节奏，市场可能会感到失望，”DZ Bank策略师Daniel Lenz称。

分析师对周四欧洲央行会议的期望值不高，但所有分析师都认为需要基调温和的声明。本周欧盟执委会下调了经济成长预估。

根据周三公布的调查显示，欧元区企业活动10月增长幅度小于预期，尽管企业加大降价幅度，调查结果令人难以对未来几个月情势感到乐观。

欧盟统计局周三公布，欧元区9月零售销售较上年同期增长0.6%，逊于预估的增1.2%。

西班牙10年期公债收益率 微涨1个基点至2.18%，本周的大跌失去动能。

西班牙10年期公债较可比德债利差略有收窄，因德国10年期公债收益率 升2个基点至0.83%，两者利差仍略低于两周高位。

意大利10年期公债收益率 升2个基点至2.41%，与德债的利差徘徊在10月中所及的三个月高点175基点附近。

交易商称，在周四欧洲央行会议前，投资人对大举建仓态度谨慎。(完)

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