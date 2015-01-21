欧元债市：德债收益率创逾一年最大升幅，关注明日欧洲央行会议

* 10年期德债收益率跳升逾7个基点

* 欧洲央行诺沃特尼及德国总理梅克尔讲话为欧洲央行预期降温

* 欧洲央行考虑每月购债500亿欧元－消息人士

* 多数其他欧元区公债收益率上涨，因投资人获利了结

路透伦敦1月21日 - 德国公债收益率周三创逾一年最大单日升幅，这是投资人认为欧洲央行周四任何放宽政策举措都会不及他们高预期值的迹象。

在欧洲央行管委诺沃特尼和德国总理梅克尔强调欧洲央行行动的局限性后，德债收益率盘初开始上涨。在有新闻报道给出购债计划细节后，走势加快。

“许多交易是因在欧洲央行会议前进行获利了结。量化宽松政策的规模和机制仍有许多不确定性，”摩根士丹利策略师Anthony O'Brien表示。

德国10年期公债收益率 升7个基点，报约0.47%，为2013年12月27日来最大单日升幅。

除了希腊公债外，欧元区所有其他公债收益率均上升。

离欧洲央行今年首次货币政策会议还有不到24小时，分析师表示，收益率上升显示市场对欧洲央行刺激措施规模的乐观预期有所收敛。

路透访查的货币市场交易商预计明日宣布量化宽松政策的几率为90%，规模预计为6,000亿欧元。

但诺沃特尼敦促市场和政策制定者不要太多关注周四的会议结果。

梅克尔之后也表示，重要的是欧洲央行避免传递出打压结构性改革必要性的信号。

这些言论开始促使投资人获利了结，德国10年期公债收益率进一步远离周二触及的0.38%纪录低点。

消息人士透露，欧洲央行执委会建议自3月起每月购债500亿欧元。华尔街日报称计划至少持续一年，彭博表示，购债将直至2016年底。(完)

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