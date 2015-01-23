欧元债市：欧元区多国公债收益率创纪录新低，受QE计划影响

* 投资人根据欧洲央行QE购债清单买入公债

* 通胀预期给予QE初步认可

* 希腊大选前希腊公债收益率加入跌势

路透伦敦1月23日 - 欧元区国家借款利率周五降至纪录新低，因投资人根据欧洲央行量化宽松政策购债清单买入公债。

为提振岌岌可危的欧元区经济，避免陷入通缩窘境，欧洲央行周四宣布自3月起每月购买600亿欧元资产，主要是公债。

为期18个月的量化宽松政策已经超过最初预期的5,000-7,000亿欧元刺激规模，甚至还有可能扩大。欧洲央行将承担所持债券两成风险，其余则由各国央行分担，这令部分原本没有预料会共担风险的投资人意外。

购债范围包括长达30年期的公债，比许多市场人士原本预期的更长。

“新的计划规模庞大，我们对其可能的效果感到乐观，”Neuberger Berman全球固定收益团队高级投资组合经理Jon Jonsson称。

西班牙10年期公债收益率 最低跌至1.25%，意大利10年期公债收益率 降至1.41%，两者跌幅均超过10个基点。

德国10年期公债收益率 触及0.305%新低，最高评等公债同较低评等公债的收益率差大幅收窄，至欧元区成立初以来最低水准。

德国30年期公债收益率 也首次跌穿1%，两年期德债收益率 低见-0.18%。意大利和西班牙30年期公债收益率跌25个基点，分别报2.54%和2.31%。

市场通胀预期大涨，这是投资人相信量化宽松政策将对实质经济有效果的迹象。但指标仍显示未来10年通胀仍会低于欧洲央行目标。

10年期希腊公债收益率 跌34个基点，报8.78%，因投资人对希腊公债未被排除在量化宽松政策之外感到释然，抵消了周日希腊大选前的谨慎情绪。（完）

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