欧元债市：意大利公债期货下滑，因希腊反对撙节政党赢得大选

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦1月26日 - 意大利公债期货周一下跌，希腊债券料紧跟其后，此前希腊左翼激进联盟党(Syriza)在赢得大选后，承诺将削减撙节举措。
左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)周日承诺，五年的撙节，国际金主施加的“侮辱和痛苦”结束了。
意大利公债期货 跌0.42个跳动点，报138.55。希腊债券交易将在0830GMT左右开始。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。