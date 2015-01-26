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债券 | 2015年 1月 26日 星期一 15:18 BJT

欧元债市：意大利公债期货下滑，因希腊反对撙节政党赢得大选

路透伦敦1月26日 - 意大利公债期货周一下跌，希腊债券料紧跟其后，此前希腊左翼激进联盟党(Syriza)在赢得大选后，承诺将削减撙节举措。

左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)周日承诺，五年的撙节，国际金主施加的“侮辱和痛苦”结束了。

意大利公债期货 跌0.42个跳动点，报138.55。希腊债券交易将在0830GMT左右开始。(完)

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