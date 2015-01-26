欧元债市：葡萄牙公债收益率触及纪录低位，因对QE信心抵消希腊大选影响

* 左翼激进联盟党在大选获胜后承诺将推翻希腊的撙节计划

* 较短期希腊公债收益率上扬逾1个百分点

* 其他二线公债收益率跌向纪录低位

* 对欧洲央行QE计划的信心支撑市场，部分抵消希腊大选造成的冲击

路透伦敦1月26日 - 葡萄牙公债收益率周一触及纪录低位，因对欧洲央行量化宽松(QE)计划抱有的希望在很大程度上抵消了希腊反撙节的左翼激进联盟党(Syriza)赢得大选对债市造成的影响。

希腊公债收益率上扬，不过，欧洲央行上周宣布的购买约1万亿欧元资产的QE计划使价格跌幅受限。

左翼激进联盟党之前表示，将对希腊庞大的债务进行重组，该党领导人齐普拉斯在周日投票结束后承诺，2,400亿欧元救助计划在过去五年给希腊人民带来的“令人屈辱和煎熬”已成为过去。

他选择与同样反对救助条款的右翼独立希腊人党组建联合政府，令部分投资者不安，因这意味着希腊在与欧盟和国际货币基金组织(IMF)的磋商中将持强硬立场。

欧洲央行向经济注资的承诺扶助支撑其他欧元区债负沉重国家的公债。葡萄牙10年期公债收益率 下跌12个基点，至纪录新低2.112%。西班牙和意大利公债收益率略高于历史低点。

10年期德债收益率 触及纪录低位0.299%后反弹。

“欧洲央行宣布的QE计划所造成的正面影响给市场带来了一些缓冲，且后市可能仍是主导市场的因素，”摩根大通资产管理部门的全球市场策略师Maria Paola Toschi表示。

“也就是说，希腊联合政府越快成立，与国际金主的磋商越早开始，对希腊、欧洲和公债市场越有利。”

希腊10年期公债收益率GR10-YT=TWEB上扬45个基点，报9.07%，较短期公债收益率攀升165个基点，报11.86%。这导致收益率曲线严重倒置，反应投资者担忧希腊可能违约。(完)

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