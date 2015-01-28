欧元债市：希腊短期公债收益率升至2012年来最高，反纾困内阁引发疑虑

路透伦敦1月28日 - 希腊短期公债收益率(殖利率)周三跳升至2012年债务重组以来最高，投资人担心，反对纾困案的希腊新政府准备在重商债务条款时与国际金主讨价还价，此一疑虑重创希腊金融市场。

希腊总理齐普拉斯在周三首次主持的内阁会议上表示，必须坚持其反撙节承诺，他之前已叫停在签署救助计划时同意的希腊最大港口私有化计划。

市场认为这显示齐普拉斯打算贯彻选前承诺，包括推翻纾困计划、放弃撙节、重新协商希腊债务。

信贷评等机构标准普尔将希腊B主权评等列入负面观察名单，称如果同国际金主的谈判受阻，可能下调希腊评等。

票息为3.375%的2017年7月到期希腊公债 收益率飙升308个基点，报17.28%，为7月推出以来最高，之后小幅回落。

去年4月发售的，票息为4.75%的2019年4月到期希腊五年期指标公债 收益率暴涨约180个基点，报13.74%。在2012年3月希腊债务重组前，五年期公债收益率一度触及74%。

希腊指标10年期公债收益率 升89个基点，报10.70%。

期限较短公债与较长期公债利差扩大，反映投资者愈发担心可能无法收回资金。

“过去几天的情况在继续。现在齐普拉斯宣布新内阁，财长看来也会是极左派阵营态度强硬的人物，”DZ Bank市场分析师Felix Herrmann称。

“市场愈发担心，希腊会同其债权人起冲突。另外，他与极右党派结盟也对市场况不利。”

欧元区其它二线国家公债收益率也上涨，葡萄牙10年期公债收益率 涨15个基点，报2.36%，西班牙 和意大利 10年期公债收益率则分别上扬约5个基点，至1.45%和1.59%。

德国10年期公债收益率 跌3个基点，报0.35%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价