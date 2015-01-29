欧元债市：德国公债收益率下滑，因美国升息预期推迟及希腊疑虑

路透伦敦1月29日 - 德国公债收益率(殖利率)周四走低，对希腊新政府反纾困立场的担忧，提振最高评等资产的买需，投资人亦开始认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能暂时不会升息。
今日是希腊周日大选后的第四天，希腊金融市场仍被不安情绪所笼罩，新政府开始推翻撙节措施，与国际债权人争锋相对。
美联储周三政策声明称，国际情势可能影响未来利率决定。欧元区内的紧张关系，料将成为此类国际情势变数之一。
美联储周三表示，随着就业强劲增长，美国经济正以“稳健步伐”扩张，但承认将考量国际情势发展，这促使一些投资人将升息时间预期推迟至秋季。
“毫无疑问，目前是美联储考量政策改变非常具有挑战性的时候，”BlackRock基本固定收益部门投资长Rick Rieder表示。
美国公债收益率在美联储会后下跌，30年期公债收益率触及纪录低点。
德国公债收益率跟随美债收益率跌势，10年期和30年期债券收益率各自跌至0.35%和0.97%，盘中分别低见0.327%和0.938%。
不过，低评级公债走势相反，葡萄牙、意大利和西班牙等10年期公债收益率分别上涨2-3个基点，各自报2.40%、1.62%和1.48%。
希腊10年期公债收益率触及一年半高位11.39%，之后回落至10.59%。希腊总理齐普拉斯称同欧洲伙伴磋商互惠互利的解决办法，欧洲议会议长舒尔茨对此表示欢迎。
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)计划贯彻反撙节承诺，引发市场担心他将推翻该国原先达成的救助协议，并针对希腊的大规模债务进行重新谈判，尽管主要贷款方--欧盟和国际货币基金组织(IMF)都发出警告。
欧洲央行(ECB)执委科尔周四对意大利晚邮报表示，希腊政府必须继续遵守承诺。 。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)