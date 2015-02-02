欧元债市：希腊公债抛盘暂歇，因希腊新政府向欧盟伙伴提出新债务协议

欧洲政经：IMF可能参与希腊第三轮救助计划--斯洛伐克财长
路透尼科西亚5月10日 - 斯洛伐克财长Peter Kazimir周三称，国际货币基金组织(IMF)有可能参与对希腊的第三轮救助。
路透伦敦2月2日 - 希腊公债收益率激升的走势周一停滞，因由左翼激进联盟党(Syriza)牵头的希腊左翼新政府向欧盟伙伴提出新债务协议，市场分析师认为，协议的对抗性比之前低。
不过近几周希腊市场喘息的时间都很短暂，且达成协议的希望不大，希腊公债收益率仍接近2012年违约以来最高水准。
法国财长萨潘(Michel Sapin)在同希腊新财长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）会晤后表示，希腊不能指望直接减计债务，但他为包括给予希腊更多时间偿债等其他选项预留了空间。
瓦鲁法基斯周一到访伦敦同英国财政大臣欧思邦会晤，他向英国电视四台新闻表示，预计很快会达成协议，一次性解决希腊问题。
根据了解情况的消息人士，预计瓦鲁法基斯将同约100家银行和金融机构会晤，阐明希腊将能够偿还民间投资人的债务。
希腊10年期公债收益率 收盘时持稳在11.40%，稍早一度大跌30个基点，报11.14%，在流动性不高的市场中这样的走势也不算少见。
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)排除了向俄罗斯寻求援助的可能性，并再度排除了脱离欧元区的可能性。
德国财政部长朔伊布勒未来几日将同瓦鲁法基斯会面，但还没有具体安排。德国总理梅克尔在下周的欧盟峰会上有机会同齐普拉斯会晤。
其他国家公债中，意大利10年期公债收益率 大致持稳在1.62%，意大利国会选出新总统后，政治不确定性降低。
意大利国会周六选出Sergio Mattarella为新任总统。
德国10年期公债收益率 一度追平0.299%的纪录低点，之后小涨，收盘报约0.31%。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透尼科西亚5月10日 - 斯洛伐克财长Peter Kazimir周三称，国际货币基金组织(IMF)有可能参与对希腊的第三轮救助。
路透东京5月11日 - 日本财务省周四公布的数据显示，日本投资者4月抛售了4.256万亿日圆(372.4亿美元)的外国债券，规模创下纪录。4月是日本2017/18财年的第一个月份。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/12 14 2.60% 200 2017/5/12 28 2.75% 100