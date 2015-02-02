欧元债市：希腊公债抛盘暂歇，因希腊新政府向欧盟伙伴提出新债务协议

路透伦敦2月2日 - 希腊公债收益率激升的走势周一停滞，因由左翼激进联盟党(Syriza)牵头的希腊左翼新政府向欧盟伙伴提出新债务协议，市场分析师认为，协议的对抗性比之前低。

不过近几周希腊市场喘息的时间都很短暂，且达成协议的希望不大，希腊公债收益率仍接近2012年违约以来最高水准。

法国财长萨潘(Michel Sapin)在同希腊新财长瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）会晤后表示，希腊不能指望直接减计债务，但他为包括给予希腊更多时间偿债等其他选项预留了空间。

瓦鲁法基斯周一到访伦敦同英国财政大臣欧思邦会晤，他向英国电视四台新闻表示，预计很快会达成协议，一次性解决希腊问题。

根据了解情况的消息人士，预计瓦鲁法基斯将同约100家银行和金融机构会晤，阐明希腊将能够偿还民间投资人的债务。

希腊10年期公债收益率 收盘时持稳在11.40%，稍早一度大跌30个基点，报11.14%，在流动性不高的市场中这样的走势也不算少见。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)排除了向俄罗斯寻求援助的可能性，并再度排除了脱离欧元区的可能性。

德国财政部长朔伊布勒未来几日将同瓦鲁法基斯会面，但还没有具体安排。德国总理梅克尔在下周的欧盟峰会上有机会同齐普拉斯会晤。

其他国家公债中，意大利10年期公债收益率 大致持稳在1.62%，意大利国会选出新总统后，政治不确定性降低。

意大利国会周六选出Sergio Mattarella为新任总统。

德国10年期公债收益率 一度追平0.299%的纪录低点，之后小涨，收盘报约0.31%。（完）

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