版本:
中国
债券 | 2015年 2月 3日 星期二 17:33 BJT

欧元债市：希腊公债收益率大跌，因政府要求减记债务立场似有软化

在最近的政局动荡中上涨最多的希腊短债收益率，周二大幅回落。希
腊三年期公债收益率下跌320个基点，至16.64%，五年期公债收益率下跌2
08个基点，报13.46%。
    
    Tradeweb数据显示，周二10年期德债收益率首次低于可比日债，因欧
洲央行准备启动新的印钞计划。
    
    10年期德债收益率 微涨2个基点，至0.33%，但仍低于
日本10年债 ，后者在亚洲交易时段上涨7个基点，至六周高
点0.36%。(完)
    
      
          
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译/审校 蔡美珍/高琦/李春喜/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐