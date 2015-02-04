欧元债市：希腊公债收益率上涨，因报导称ECB质疑希腊上调国库券发售上限

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透2月4日 - 希腊公债收益率(殖利率)周三上涨，此前一报纸报导称欧洲央行(ECB)对希腊上调国库券发售上限存疑，这打压了对希腊和其债权人可以达成协议的乐观情绪。
金融时报援引欧元区官员称，欧洲央行将对希腊的计划“采取强硬态度”。该计划是允许希腊发售100亿欧元短期国库券，以满足未来三个月该国的融资需求。
报导称，如果没有这笔资金，希腊将退出2010年5月生效的国际救助计划，并可能在几周内“弹尽粮绝”。
希腊财长瓦鲁法基斯没有提供他和欧洲央行总裁德拉吉周三会晤的细节，但称希腊可以指望欧洲央行的支持。
希腊10年期公债收益率 升15个基点，报10.16%，在德国世界报称欧洲央行准备支持对希腊银行的进一步紧急流动性援助后，收益率回软。
周二希腊公债收益率急挫140-300个基点，许多分析师预计，在协议达成之前，交投将保持震荡。
其他欧元区二线公债收益率下滑，因投资人关注下个月欧洲央行将开始购买主权债。意大利 和西班牙10年期公债收益率 的跌幅在5-6个基点之间，分别报1.55%和1.43%。(完)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
“日本公债寻获买单，因特朗普重申其贸易保护主义立场、而未提及任何财政刺激政策 细节，从而令外界对经济增长和通胀的预期下降，”三菱日联证券固定收益策略分析师稻留 克俊说道。 “有关美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)并重谈北美自由贸易协定(NAFTA)的言论也 导致(投资者)避险。” 日经指数 下跌逾1%，指标公债收益率从近三周高位回落，此前特朗普在周五宣 誓就职时的民粹主义论调，引发了对财政刺激政策可能推迟实施的担忧。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% +0.0 -0.240% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% -1.0 0.060% 20年期公债
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。