欧元债市：希腊公债收益率上涨，因报导称ECB质疑希腊上调国库券发售上限

路透2月4日 - 希腊公债收益率(殖利率)周三上涨，此前一报纸报导称欧洲央行(ECB)对希腊上调国库券发售上限存疑，这打压了对希腊和其债权人可以达成协议的乐观情绪。

金融时报援引欧元区官员称，欧洲央行将对希腊的计划“采取强硬态度”。该计划是允许希腊发售100亿欧元短期国库券，以满足未来三个月该国的融资需求。

报导称，如果没有这笔资金，希腊将退出2010年5月生效的国际救助计划，并可能在几周内“弹尽粮绝”。

希腊财长瓦鲁法基斯没有提供他和欧洲央行总裁德拉吉周三会晤的细节，但称希腊可以指望欧洲央行的支持。

希腊10年期公债收益率 升15个基点，报10.16%，在德国世界报称欧洲央行准备支持对希腊银行的进一步紧急流动性援助后，收益率回软。

周二希腊公债收益率急挫140-300个基点，许多分析师预计，在协议达成之前，交投将保持震荡。