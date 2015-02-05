欧元债市：希腊债市从大跌中反弹，因欧洲央行同意给希腊的银行提供金援

路透伦敦2月5日 - 希腊债市周四从大跌中反弹，此前欧洲央行同意授权希腊央行向希腊的银行提供金援，而稍早欧洲央行称将不再接受希腊公债作为融资抵押。

欧洲央行突然宣布，将不再接受希腊公债作为融资抵押，从而将这一包袱甩给希腊央行。此举将于2月11日开始生效。很多人认为这是欧洲央行对希腊新政府放弃救助协议的回应，在希腊不达成新协议的情况下将希腊隔离开。

但在欧洲央行同意授权给希腊央行，向该国银行提供最多600亿欧元资金后，希腊债市最初的沉重抛压得以缓解。

“欧洲央行不是政客，他们不希望作一些会迫使希腊离开欧元区的事情，”荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor表示。

短期希腊公债收益率 一度飙升超过300基点，至约20%，之后回落至17.3%。

指标10年期希腊公债收益率 一度升约一个百分点，至10.87%，但尾盘回落至约10%，当日持稳。

希腊银行股 脱离低点，但仍暴跌10%，拖累整体ATG股指 下挫约4%。

希腊总理承诺会一次性结束欧盟强加的撙节政策，并在新债务协议中为希腊争取最大利益。

10年期意大利 和西班牙公债 收益率早盘上涨约5个基点，但之后缩减升幅，日内仅小升，分别报1.55%和1.45%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价