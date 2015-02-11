欧元债市：葡萄牙公债发售平稳令收益率回吐稍早升幅，希腊危机未见蔓延

路透伦敦2月11日 - 葡萄牙公债收益率周三回吐稍早升幅，因之前葡萄牙公债发售平顺，显示希腊新政府反对救助的立场引发的市场动荡没有影响到葡萄牙，至少暂时而言是这样。

葡萄牙标售12.5亿欧元10年期公债，得标利率为纪录最低，认购倍数接近2。

公债收益率较纪录低点已上涨将近0.5个百分点，因希腊与欧洲债权人机构的对立，令市场担心希腊可能终将退出欧元区。

但部分反弹也是因为投资人为新债发行预留空间。

但公债收益率这波涨势，应该足以吸引追逐收益的投资人，他们预期下个月欧洲央行买债计划上路，将压低欧元区的借贷成本。

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 持稳，报2.57%，公债发售前一度高见2.60%。10年期西班牙和意大利公债收益率小涨。

希腊市场仍特立独行，10年期希腊公债收益率升35个基点，报10.95%，三年期公债 收益率升130个基点，报21%。

希腊财长周三将向欧元区财长阐述结束撙节措施需求，并同欧洲伙伴磋商债务协议。

但欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，讨论可能无法取得成果。

德国10年期公债收益率 跌1个基点，报0.36%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]