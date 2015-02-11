欧元债市：葡萄牙公债发售平稳令收益率回吐稍早升幅，希腊危机未见蔓延

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月11日 - 葡萄牙公债收益率周三回吐稍早升幅，因之前葡萄牙公债发售平顺，显示希腊新政府反对救助的立场引发的市场动荡没有影响到葡萄牙，至少暂时而言是这样。
葡萄牙标售12.5亿欧元10年期公债，得标利率为纪录最低，认购倍数接近2。
公债收益率较纪录低点已上涨将近0.5个百分点，因希腊与欧洲债权人机构的对立，令市场担心希腊可能终将退出欧元区。
但部分反弹也是因为投资人为新债发行预留空间。
但公债收益率这波涨势，应该足以吸引追逐收益的投资人，他们预期下个月欧洲央行买债计划上路，将压低欧元区的借贷成本。
葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 持稳，报2.57%，公债发售前一度高见2.60%。10年期西班牙和意大利公债收益率小涨。
希腊市场仍特立独行，10年期希腊公债收益率升35个基点，报10.95%，三年期公债 收益率升130个基点，报21%。
希腊财长周三将向欧元区财长阐述结束撙节措施需求，并同欧洲伙伴磋商债务协议。
但欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，讨论可能无法取得成果。
德国10年期公债收益率 跌1个基点，报0.36%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。