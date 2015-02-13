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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 16:41 BJT

欧元债市：德国数据激发欧元区乐观期望，投资人涌向低评等公债

“欧元区整体经济可能小幅成长，”DZ Bank策略师Birgit Figge表示。

德国2014年第四季经济较前季成长0.7%，远高于分析师预估的0.3%。

法国第四季GDP较前季增长0.1%，符合预期。

欧元区GDP数据将于1000GMT出炉。分析师预计欧元区第四季经济较前季成长0.2%，较上年同期成长0.8%。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周五将会见欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)代表，商讨希腊债务问题。一些分析师担忧，若达不成共识，希腊可能退出欧元区。

TRADEWEB数据显示，希腊10年期公债收益率 开盘下跌84个基点，至两周低位9.50%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 王兴亚/徐文焰)
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