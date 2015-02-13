欧元债市：德国数据激发欧元区乐观期望，投资人涌向低评等公债

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
“欧元区整体经济可能小幅成长，”DZ Bank策略师Birgit Figge表示。
德国2014年第四季经济较前季成长0.7%，远高于分析师预估的0.3%。
法国第四季GDP较前季增长0.1%，符合预期。
欧元区GDP数据将于1000GMT出炉。分析师预计欧元区第四季经济较前季成长0.2%，较上年同期成长0.8%。
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周五将会见欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)代表，商讨希腊债务问题。一些分析师担忧，若达不成共识，希腊可能退出欧元区。
TRADEWEB数据显示，希腊10年期公债收益率 开盘下跌84个基点，至两周低位9.50%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 王兴亚/徐文焰)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。