欧元债市：希腊达成债务协议缓解欧元区二线公债市场压力

“由于希腊退出欧元区的风险暂时缓解--至少在未来数月，今天系统性的风险将进一步被市场排除，我们预计(二线国家公债收益率跌势)将展现更明显的动能，”德国商业银行分析师Alexander Aldinger称。

今天希腊金融市场因银行假日而休市。

不过一些投资者仍然保持警惕。

“在今天结束前，希腊政府需要给出一份改革清单...”LNG Capital首席信贷分析师Gary Jenkins表示。

Jenkins“猜测”将会确定最终协议，不过他说将等到周二“才会买入债券”。他说尽管希腊做出了最多让步，但谁都不是这份协议的赢家，因为该国的债务总有一天还是要重组。希腊债务是其经济规模的1.75倍。

德国10年期公债收益率 上涨3个基点，至0.39%，因投资者放弃了较为安全的低收益资产。(完)

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