欧元债市：希腊达成债务协议缓解欧元区二线公债市场压力

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
“由于希腊退出欧元区的风险暂时缓解--至少在未来数月，今天系统性的风险将进一步被市场排除，我们预计(二线国家公债收益率跌势)将展现更明显的动能，”德国商业银行分析师Alexander Aldinger称。
今天希腊金融市场因银行假日而休市。
不过一些投资者仍然保持警惕。
“在今天结束前，希腊政府需要给出一份改革清单...”LNG Capital首席信贷分析师Gary Jenkins表示。
Jenkins“猜测”将会确定最终协议，不过他说将等到周二“才会买入债券”。他说尽管希腊做出了最多让步，但谁都不是这份协议的赢家，因为该国的债务总有一天还是要重组。希腊债务是其经济规模的1.75倍。
德国10年期公债收益率 上涨3个基点，至0.39%，因投资者放弃了较为安全的低收益资产。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/李春喜 审校 王洋/蔡美珍)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。