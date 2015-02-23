欧元债市：希腊达成债务协议缓解欧元区二线公债市场压力

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月23日 - 希腊与欧洲达成有条件金融救援协议，减轻投资者对希腊退出欧元区的担忧，令欧元区低评级债市压力周一缓解。
希腊新政府作出重大妥协后，欧元区同意将希腊救助计划延期四个月，条件是希腊通过践行改革承诺。
意大利 、西班牙 和葡萄牙 10年期公债收益率(殖利率)均下跌8个基点，分别跌至1.49%、1.42%和2.16%。
意大利和德国10年期公债收益率差收窄至2010年5月来最低，德国10年期公债收益率 持平在0.36%。
希腊市场今日因银行假期休市。
不过一些投资者仍然保持警惕。
“在今天结束前，希腊政府需要给出一份改革清单...”LNG Capital首席信贷分析师Gary Jenkins表示。
Jenkins“猜测”将会确定最终协议，不过他说将等到周二“才会买入债券”。他说尽管希腊做出了最多让步，但谁都不是这份协议的赢家，因为该国的债务总有一天还是要重组。希腊债务是其经济规模的1.75倍。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。