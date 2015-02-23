欧元债市：希腊达成债务协议缓解欧元区二线公债市场压力

路透伦敦2月23日 - 希腊与欧洲达成有条件金融救援协议，减轻投资者对希腊退出欧元区的担忧，令欧元区低评级债市压力周一缓解。

希腊新政府作出重大妥协后，欧元区同意将希腊救助计划延期四个月，条件是希腊通过践行改革承诺。

意大利 、西班牙 和葡萄牙 10年期公债收益率(殖利率)均下跌8个基点，分别跌至1.49%、1.42%和2.16%。

意大利和德国10年期公债收益率差收窄至2010年5月来最低，德国10年期公债收益率 持平在0.36%。

希腊市场今日因银行假期休市。

不过一些投资者仍然保持警惕。

“在今天结束前，希腊政府需要给出一份改革清单...”LNG Capital首席信贷分析师Gary Jenkins表示。

Jenkins“猜测”将会确定最终协议，不过他说将等到周二“才会买入债券”。他说尽管希腊做出了最多让步，但谁都不是这份协议的赢家，因为该国的债务总有一天还是要重组。希腊债务是其经济规模的1.75倍。(完)

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