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债券 | 2015年 2月 25日 星期三 01:32 BJT

欧元债市：希腊短债收益率骤降4个百分点，改革清单的提交让市场压力缓解

路透伦敦2月24日 - 希腊短期公债收益率(殖利率)周二急速下跌4个
百分点，股市也触及两个半月高位，此前该国确保了延长金援，避免可能
发生的破产。
    
    希腊银行股升至大选前数日触及的高位。
    
    希腊在提交给欧元区伙伴国的改革计划中被迫降低了要求，之后终于
达成了延长金援四个月的协议。
    
    欧洲央行总裁德拉吉表示，尽管希腊提出的一些改革建议需要具体化
，但已经足以确保对希腊继续提供援助。
    
    “市场在庆祝2月底希腊不会退出欧元区，”DZ Bank策略师Daniel L
enz表示，“看来希腊这两天内不会再是市场的焦点，投资人将会把注意
力转回到欧洲央行的量化宽松政策。”
    
    希腊10年期公债收益率跌至一个月低位，下跌126个基点至8.89%，三
年期希腊公债收益率骤降402个基点至12.54%--两类债券收益率均触及大
选前水准。
    
    根据Markit，希腊五年期信用违约互换(CDS)下跌92个基点，报1,373
个基点。
    
    其他评级较低的欧元区国家公债亦下滑，延续周一跌势，当时希腊市
场因当地节日休市。
    
    意大利10年期公债收益率 和西班牙10年期公债收益率
ES10YT=TWEB均下跌3个基点，分别报1.47%和1.39%。葡萄牙10年期公债
PT10YT=TWEB收益率下跌4个基点，报2.12%。(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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