欧元债市：希腊短债收益率骤降4个百分点，改革清单的提交让市场压力缓解

路透伦敦2月24日 - 希腊短期公债收益率(殖利率)周二急速下跌4个 百分点，股市也触及两个半月高位，此前该国确保了延长金援，避免可能 发生的破产。 希腊银行股升至大选前数日触及的高位。 希腊在提交给欧元区伙伴国的改革计划中被迫降低了要求，之后终于 达成了延长金援四个月的协议。 欧洲央行总裁德拉吉表示，尽管希腊提出的一些改革建议需要具体化 ，但已经足以确保对希腊继续提供援助。 “市场在庆祝2月底希腊不会退出欧元区，”DZ Bank策略师Daniel L enz表示，“看来希腊这两天内不会再是市场的焦点，投资人将会把注意 力转回到欧洲央行的量化宽松政策。” 希腊10年期公债收益率跌至一个月低位，下跌126个基点至8.89%，三 年期希腊公债收益率骤降402个基点至12.54%--两类债券收益率均触及大 选前水准。 根据Markit，希腊五年期信用违约互换(CDS)下跌92个基点，报1,373 个基点。 其他评级较低的欧元区国家公债亦下滑，延续周一跌势，当时希腊市 场因当地节日休市。 意大利10年期公债收益率 和西班牙10年期公债收益率 ES10YT=TWEB均下跌3个基点，分别报1.47%和1.39%。葡萄牙10年期公债 PT10YT=TWEB收益率下跌4个基点，报2.12%。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)