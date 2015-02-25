欧元债市：爱尔兰10年期公债收益率首次跌穿1%，关注ECB即将开始的购债计划

路透伦敦2月25日 - 爱尔兰10年期公债收益率周三首次跌穿1%，欧元区公债收益率全面下滑，市场关注欧洲央行即将开始的购债计划。

走势巩固了爱尔兰从债务危机中的复苏状态，在2013年底退出国际救助后，爱尔兰成功返回资本市场。

预计将从购债计划中得益较大的葡萄牙10年期公债收益率也降至纪录低点，对希腊退出欧元区的担忧缓和对市场也有帮助。

德国发售五年期公债，得标利率首次出现负值，投资人宁愿将资金放在债券，也不愿存在欧洲央行，目前欧洲央行的存款利率为负0.20%。

爱尔兰10年期公债收益率 跌6个基点，报0.97%，葡萄牙10年期公债收益率 跌8个基点，报2.03%。

西班牙和意大利公债收益率也小跌，略高于纪录低点，德国10年期公债收益率 跌4个基点，报0.33%。

但希腊公债收益率大涨高达85个基点，因德国公开表达了对希腊诚信的疑虑。(完)

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