欧元债市：爱尔兰10年期公债收益率首次跌穿1%，关注ECB即将开始的购债计划

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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路透伦敦2月25日 - 爱尔兰10年期公债收益率周三首次跌穿1%，欧元区公债收益率全面下滑，市场关注欧洲央行即将开始的购债计划。
走势巩固了爱尔兰从债务危机中的复苏状态，在2013年底退出国际救助后，爱尔兰成功返回资本市场。
预计将从购债计划中得益较大的葡萄牙10年期公债收益率也降至纪录低点，对希腊退出欧元区的担忧缓和对市场也有帮助。
德国发售五年期公债，得标利率首次出现负值，投资人宁愿将资金放在债券，也不愿存在欧洲央行，目前欧洲央行的存款利率为负0.20%。
爱尔兰10年期公债收益率 跌6个基点，报0.97%，葡萄牙10年期公债收益率 跌8个基点，报2.03%。
西班牙和意大利公债收益率也小跌，略高于纪录低点，德国10年期公债收益率 跌4个基点，报0.33%。
但希腊公债收益率大涨高达85个基点，因德国公开表达了对希腊诚信的疑虑。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
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