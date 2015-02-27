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债券 | 2015年 2月 27日 星期五 16:26 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率接近纪录低点，通胀率依然远低于目标

长期通胀预期略低于1.6%，高于欧洲央行宣布其计划之前的低位1.48%，但远低于通胀预期可被视为稳定的2%。

“这确实值得担忧，但往好的一面看，年初以来通胀预期就在这些水平上，所以至少没有进一步下降，”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt称。

德国10年期公债收益率(殖利率) 上扬1个基点，报0.31%。周四曾触及纪录低位0.285%。

除希腊债券外的其它期限接近的欧元区公债收益率也小幅上升，但都接近低位，且处在2%下方。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/王丽鑫；审校 张若琪/龚芳)
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