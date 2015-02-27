欧元债市：欧元区公债收益率接近纪录低点，通胀率依然远低于目标

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
长期通胀预期略低于1.6%，高于欧洲央行宣布其计划之前的低位1.48%，但远低于通胀预期可被视为稳定的2%。
“这确实值得担忧，但往好的一面看，年初以来通胀预期就在这些水平上，所以至少没有进一步下降，”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt称。
德国10年期公债收益率(殖利率) 上扬1个基点，报0.31%。周四曾触及纪录低位0.285%。
除希腊债券外的其它期限接近的欧元区公债收益率也小幅上升，但都接近低位，且处在2%下方。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/王丽鑫；审校 张若琪/龚芳)
G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。