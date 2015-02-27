欧元债市：德债收益率上涨，因通胀下滑但没有担心的那么严重

* 德国、西班牙和意大利通胀优于预期

* 周一将公布欧元区通胀数据

* 长期通胀预期升至1.62%

路透伦敦2月27日 - 德债收益率周五从纪录低点反弹，此前欧元区部分国家公布的通胀数据显示通胀前景尽管仍迟滞，但可能没有原先预料的那么低。

德国和西班牙2月消费者物价下滑，但通胀年率没有像1月那样深陷负值区域。意大利2月通胀转升，可能提振将于周一公布的欧元区整体通胀数据。

美国公布的消费者信心数据强于预期，也小幅推高美国公债收益率，支撑德债收益率的上升压力。

由五年远期损益平衡通胀率 衡量的长期通胀预期升5个基点，报1.62%，这高于欧洲央行宣布购债计划前触及的1.48%纪录低点。

“看来通胀仍在负值区域，但可能最差时期已经出现，”RIA Capital Markets债市策略师Nick Stamenkovic表示，“不过欧元区许多地区仍是通缩，德债收益率将保持低点一段时间。”

德国10年期公债收益率(殖利率) 上扬2个基点，报0.32%。周四曾触及纪录低位0.285%。

除希腊债券外的其它10年期欧元区公债收益率也小幅上升，但都接近低位，且处在2%下方。(完)

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