欧元债市：德债收益率上涨，因通胀下滑但没有担心的那么严重

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 德国、西班牙和意大利通胀优于预期
* 周一将公布欧元区通胀数据
* 长期通胀预期升至1.62%
路透伦敦2月27日 - 德债收益率周五从纪录低点反弹，此前欧元区部分国家公布的通胀数据显示通胀前景尽管仍迟滞，但可能没有原先预料的那么低。
德国和西班牙2月消费者物价下滑，但通胀年率没有像1月那样深陷负值区域。意大利2月通胀转升，可能提振将于周一公布的欧元区整体通胀数据。
美国公布的消费者信心数据强于预期，也小幅推高美国公债收益率，支撑德债收益率的上升压力。
由五年远期损益平衡通胀率 衡量的长期通胀预期升5个基点，报1.62%，这高于欧洲央行宣布购债计划前触及的1.48%纪录低点。
“看来通胀仍在负值区域，但可能最差时期已经出现，”RIA Capital Markets债市策略师Nick Stamenkovic表示，“不过欧元区许多地区仍是通缩，德债收益率将保持低点一段时间。”
德国10年期公债收益率(殖利率) 上扬2个基点，报0.32%。周四曾触及纪录低位0.285%。
除希腊债券外的其它10年期欧元区公债收益率也小幅上升，但都接近低位，且处在2%下方。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。