欧元债市：欧元区公债收益率下跌，欧洲央行和欧元区成员国央行开始购债

* 交易商称已经开始向央行出售公债

* 比利时、法国、荷兰公债收益率跌幅最大

* 希腊公债受融资忧虑拖累

* 较低评等公债涨势落后

路透伦敦3月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一下跌，因欧洲央行(ECB)和欧元区各国央行开始购买公债，这是规模达到一万亿欧元印钞计划实施的第一天。

核心公债引领普涨走势，交易商称已开始向德国、比利时、芬兰、奥地利、荷兰和法国央行出售公债，规模相对不大。

欧洲央行表示，在2016年9月或欧元区通胀升向略低于2%目标前，将每月动用600亿欧元，主要用于购买公债。

意大利央行表示，根据量化宽松措施，该行和欧洲央行将购买总计1,500亿欧元意大利公债。欧洲央行从下周一起将每月发布一次购债更全面的细节，包括各国公债购买量和购债平均年期等。

德国10年期公债收益率 下跌9个基点，报0.31%，荷兰 、法国10年期公债收益率 跌9-10个基点，分别报0.35%和0.54%，比利时10年期公债 收益率也跌9个基点，报0.55%。

欧元区债券交易商表示，购债范围包括各个年期，也包括负收益率债券。根据两位交易员，购债规模在1,000-2,500万欧元。

原本预计在量化宽松政策下最有潜力表现的较低评等公债今日表现稍稍落后于最高评等公债。

只有希腊公债收益率没有下跌，因市场担心欧盟可能拒绝希腊的改革方案。这套方案对于希腊获得新的救助资金至关重要。

欧元区财长周一结束就希腊问题的会议，表示必须现在就取得进展。一欧盟官员表示，财长不会发布联合声明。

三年期希腊公债收益率 大涨逾1个百分点，至15.79%，为逾两周最高。

意大利10年期公债收益率 跌4个基点，报1.28%，西班牙10年期公债收益率 跌2个基点，报1.23%，葡萄牙10年期公债收益率 跌1个基点，报1.76%。（完）

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