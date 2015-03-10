欧元债市：欧元区公债收益率触及新低，欧洲央行继续购债

美国债市：公债发行日程表
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* 德国、意大利和西班牙等国公债收益率跌至纪录低点
* 欧洲央行和欧元区各国央行购债料覆盖2-30年期公债
* 对购债进度仍有疑问
* 希腊公债逆势下挫，因受融资忧虑打压
路透伦敦3月10日 - 几乎所有欧元区国家公债收益率(殖利率)周二都降至纪录低点，昨日欧洲央行开始购买公债，以刺激通胀和经济成长。
意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率均跌至纪录新低，欧元区二线国家公债赶上周一核心公债的升势，昨日奥地利、荷兰、德国和芬兰公债收益率降至纪录低点。
交易商表示，量化宽松政策开始的头两天，欧元区债信评等最高的国家央行比二线国家央行在购债上更为积极。
BBVA流动利率交易部门主管Antonio Torralba表示，向欧洲央行出售公债的主要卖家是和银行交易台，他们从之前的公债发售中获得了大量的公债。
他表示，周一央行主要买入约七年期公债，但周二购买的范围扩大至非常长年期的公债。
欧元区30年期公债表现优于较短年期公债，德国30年期公债收益率 跌14个基点，报0.73%，盘中稍早创下0.709%的纪录低点。
交易商和分析师表示，购债覆盖两年期至30年期所有公债，包括通膨保值债券。这扶助德国发售18.7亿欧元2026年到期通膨保值债券新债，实质平均收益率为-0.89%的纪录低点。
分析师表示，对购买进度下结论为时尚早，欧洲央行将在每周一发布周度总购买额。
西班牙 ，意大利 和爱尔兰10年期公债收益率 跌5-9个基点，分别报1.18%、1.22%和0.76%。奥地利、比利时、芬兰、德国和法国10年期公债收益率跌幅也相若。
欧元区各国30年期公债收益率跌12-15个基点，两年期公债收益率仅跌1-2个基点。
不过希腊公债收益率仍上涨，因该国同国际金主的关系仍紧张，公债收益率一度升达79个基点。
德国财长朔伊布勒周二表示，在国家金主同意希腊已经履行了改革承诺前，希腊不会得到援助。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03
* 市场聚焦美联储周三货币政策声明 * 关注财政部再融资计划，寻找发行超长公债迹象 路透纽约5月2日 - 美国公债价格周二上扬，此前美国公布的汽车销 售数据疲弱，令市场担心消费者支出力道，且投资人等待美国联邦储备理 事会(FED/美联储)周三结束两日货币政策会议后发布的声明。 主要汽车生产商周二公布4月新车销售下滑。 此前包括上周国内生产总值(GDP)和之前的3月非农就业报告均显示经 济动能放缓。 “各大品牌汽车销售全面疲弱...库存大幅上升，”D.A. Davidson固 定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示。 市场预计，美联储将在周三宣布货币政策决定时维持利率不变，但投 资人等着看美联储是否会提及近期经济疲弱，以及是否会暗示可能在6月 会议上加息。 “如果汽车销售疲弱，肯定显示的是当前经济活动状况，而不是滞后 的指标。对我而言，这将令美联储6月加息的可能性降低。”Hurley称。 根据CME Group的FedWatch Tool，
美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选