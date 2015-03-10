欧元债市：欧元区公债收益率触及新低，欧洲央行继续购债

* 德国、意大利和西班牙等国公债收益率跌至纪录低点

* 欧洲央行和欧元区各国央行购债料覆盖2-30年期公债

* 对购债进度仍有疑问

* 希腊公债逆势下挫，因受融资忧虑打压

路透伦敦3月10日 - 几乎所有欧元区国家公债收益率(殖利率)周二都降至纪录低点，昨日欧洲央行开始购买公债，以刺激通胀和经济成长。

意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率均跌至纪录新低，欧元区二线国家公债赶上周一核心公债的升势，昨日奥地利、荷兰、德国和芬兰公债收益率降至纪录低点。

交易商表示，量化宽松政策开始的头两天，欧元区债信评等最高的国家央行比二线国家央行在购债上更为积极。

BBVA流动利率交易部门主管Antonio Torralba表示，向欧洲央行出售公债的主要卖家是和银行交易台，他们从之前的公债发售中获得了大量的公债。

他表示，周一央行主要买入约七年期公债，但周二购买的范围扩大至非常长年期的公债。

欧元区30年期公债表现优于较短年期公债，德国30年期公债收益率 跌14个基点，报0.73%，盘中稍早创下0.709%的纪录低点。

交易商和分析师表示，购债覆盖两年期至30年期所有公债，包括通膨保值债券。这扶助德国发售18.7亿欧元2026年到期通膨保值债券新债，实质平均收益率为-0.89%的纪录低点。

分析师表示，对购买进度下结论为时尚早，欧洲央行将在每周一发布周度总购买额。

西班牙 ，意大利 和爱尔兰10年期公债收益率 跌5-9个基点，分别报1.18%、1.22%和0.76%。奥地利、比利时、芬兰、德国和法国10年期公债收益率跌幅也相若。

欧元区各国30年期公债收益率跌12-15个基点，两年期公债收益率仅跌1-2个基点。

不过希腊公债收益率仍上涨，因该国同国际金主的关系仍紧张，公债收益率一度升达79个基点。

德国财长朔伊布勒周二表示，在国家金主同意希腊已经履行了改革承诺前，希腊不会得到援助。(完)

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