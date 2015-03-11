欧元债市：欧元区公债收益率持续下滑，因欧洲央行购债开局强劲

* 意大利和西班牙30年期公债收益率跌穿2%

* 交易商表示，央行买单规模不大但很频繁

* 德国30年期公债收益率跌至美国两年期公债收益率之下

路透伦敦3月11日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周三继续下滑，因欧洲央行购买欧元区各国公债，目前的进度能保证央行完成在一年半内购买超万亿欧元资产的计划。

交易商表示，在欧洲央行和欧元区成员国央行联合购债的头三天，买单规模不大但很频繁，令规模较小的交易台也能够参与，并扩大了购债来源。

交易商称，欧元区评等最高国家的央行要比评等较低国家的央行来得积极，购债的范围涉及各个年期公债，包括两年期至30年期公债。

交易商指出，意大利和西班牙央行周三相比前两日更为活跃，两国30年期公债 收益率均首次跌穿2%。

瑞穗策略师Peter Chatwell称，购买这些较高收益二线国家公债是投资人从量化宽松政策中得益的最佳途径。

评等最高的德国10年期公债收益率 跌3个基点，报0.193%，意大利和西班牙10年期公债收益率跌9个基点，分别报1.13%和1.10%。多数其他欧元区公债收益率都处于或接近纪录低点。

欧洲央行总裁德拉吉表示，海外投资人持有半数欧元区公债，相比本地投资人而言，他们更有可能抛售，因监管原因，本地投资人需要持有公债。

德国30年期公债收益率 进一步下滑6个基点，报0.66%，低于0.70%的美国两年期公债收益率 。

根据路透数据，美国/德国30年期公债收益率差升至206个基点，在欧洲央行宣布量化宽松政策前一日的1月21日时报126.6个基点。(完)

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