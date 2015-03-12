欧元债市：欧元区公债价格持续劲扬，市场将迎来新债供应潮

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
在标售之前，欧元区各国公债价格均下跌，许多触及纪录新低，据称有央行入市干预。
通常情况下，公债收益率在标售前往往上涨，因为投资者在二级市场卖出债券，为新债供应腾出仓位。
但欧洲央行迅速开始的买债计划对市场产生巨大冲击。欧洲央行执委科尔周四称，欧洲央行三天内已买入98亿欧元资产，所购债券的平均期限为9年。
意大利 和西班牙10年期公债收益率 均下跌4个基点，分别报1.09%和1.06%；两国的30年期公债收益率都下跌超过10个基点，分别报1.87%和1.85%。
德国央行可能很快就会发现，市场上的德债不够其完成欧洲央行购债计划中的份额。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云/李春喜; 审校 蔡美珍/高琦)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。