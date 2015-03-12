欧元债市：欧元区公债价格持续劲扬，市场将迎来新债供应潮

在标售之前，欧元区各国公债价格均下跌，许多触及纪录新低，据称有央行入市干预。

通常情况下，公债收益率在标售前往往上涨，因为投资者在二级市场卖出债券，为新债供应腾出仓位。

但欧洲央行迅速开始的买债计划对市场产生巨大冲击。欧洲央行执委科尔周四称，欧洲央行三天内已买入98亿欧元资产，所购债券的平均期限为9年。

意大利 和西班牙10年期公债收益率 均下跌4个基点，分别报1.09%和1.06%；两国的30年期公债收益率都下跌超过10个基点，分别报1.87%和1.85%。

德国央行可能很快就会发现，市场上的德债不够其完成欧洲央行购债计划中的份额。(完)

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