欧元债市：二线欧元区公债续升，因央行持续购债及投资人抢购新债

* 投资人抢购130亿欧元新债供应

* 西班牙10年期公债收益率跌穿1%

* 核心公债收益率脱离纪录低点，因获利了结

路透伦敦3月12日 - 较低评等欧元区公债周四连续第四日大涨，因央行继续进行量化宽松政策购债，且投资人抢购三批新债供应。

核心公债今日表现不及二线国家公债，因投资人进行了一些获利了结。本周欧洲央行开始每月600亿欧元的购债行动，将收益率压制纪录低点。

西班牙、意大利和爱尔兰今日以纪录最低收益率累计发售约130亿欧元新债，扶助缓解了对欧洲央行紧锣密鼓地实施购债计划时主权债稀缺的担忧。

分析师表示，新债标售令投资人得以增加长债仓位，预计长债将会跑赢，因欧洲央行的计划进一步刺激投资人寻求收益。

“许多投资人进行的操作是在标售时买进，之后再卖给欧洲央行，”KBC策略师Piet Lammens表示。

西班牙10年期公债收益率 在标售后首次跌穿1%，之后反弹至1.09%，当日小跌。

意大利10年期公债收益率 跌6个基点，报1.07%，葡萄牙10年期公债收益率跌4个基点，报1.58%。

意大利 和西班牙的30年期长债 收益率跌多达16个基点，分别报1.81%和1.79%。

预计长债收益率跌速要快过短债，因央行购债将迫使更多投资人弃短从长，寻求回报。

德国10年期公债收益率 升5个基点，报0.25%，其他核心欧元区公债收益率升3-4个基点，但仍离低点不远。(完)

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