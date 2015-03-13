欧元债市：二线国家公债收益率守在纪录低点附近，持续关注ECB购债

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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一些投资者倾向于在周末前获利了结，尤其是对欧元区核心国家公债，这些公债的收益率已经跌至零以下。而且美联储下周将举行会议，分析师认为可能释放出今年年中是否升息的信号。
公债价格涨势停止可能是暂时现象，因为欧洲央行会继续购买公债。
“市场似乎进入一个盘整阶段，但涨势停止可能是暂时的，因为供需状况对欧元区债券仍很有利，”RIA Capital Markets资本市场策略师Nick Stamenkovic表示。
德国10年期公债收益率 上涨1.5个基点至0.27%，周二曾触及0.188%的低点，该水平接近本周开始时的一半。
意大利 和西班牙 10年期公债收益率也微涨，分别报1.14%和1.1%，均距离纪录低点不远。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云/李春喜; 审校 高琦)
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