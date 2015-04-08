欧元债市：德国公债收益率逼近纪录低位，因担忧希腊债务危机

路透伦敦4月8日 - 德债收益率周三逼近纪录低位，因希腊必须在明日偿还一项国际货币基金组织(IMF)的贷款，投资者担忧希腊是否有能力解决其债务危机。

尽管希腊周三成功发售了11.38亿欧元(12.4亿美元)的六个月国库券，但市场仍然怀疑该国是否有能力筹集足够资金，偿还未来几周将陆续到期的债务。希腊政府还须展期另一批4月15日到期的10亿欧元债务。

今日的希腊国库券发售获强劲需求，得标利率为2.97%，与3月进行的前一次标售相同，且为11个月以来最高。

希腊的六个月借贷成本目前为葡萄牙10年期借贷成本的近两倍。目前，除希腊以外欧元区公债的最高收益率是30年期葡萄牙公债的收益率，不到2.45%。

被债市拒之门外，加之国际金主冻结了给该国的援助，希腊目前正想方设法偿还即将到期的债务。该国周四必须偿还4.5亿欧元IMF贷款。

“尽管希腊政府官员表示他们有资金来偿还IMF的贷款，但由于为期四日的东正教复活节长周末降至，我认为仍有尾部风险，”德国商业银行的利率和信贷研究部主管Chrisoph Rieger表示。

德国10年期公债收益率 回落3个基点，报0.156%，逼近上周触及的纪录低位0.152%。

对希腊债务危机的不安，以及德国新债供应稀缺，促使投资者周三以-0.28%创纪录的低收益率买入32.9亿欧元两年期德债。

意大利 和西班牙 10年期公债收益率小涨1-2个基点，分别报1.21%与1.20%。(完)

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