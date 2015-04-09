欧元债市：西班牙长债收益率逼近2%，因新债标售获强劲需求

路透伦敦4月9日 - 西班牙30年期公债收益率周四持于略高于2%的水平，之前该国标售长债获强劲需求，得益于欧洲央行对长期二线公债的买需。

在希腊如期偿还一笔关键的国际货币基金组织(IMF)贷款后，市场长舒了口气，他们认为希腊至少目前还未出现现金枯竭，希腊10年期公债收益率 回落至11.17%，为本月最低水平。

西班牙标售12.8亿欧元(14亿美元)30年期公债，平均得标利率为2.068%，投标倍数为1.4，上一次标售为1.2。今日还标售了2017和2025年到期的公债。

西班牙30年期公债收益率 上扬6个基点，报2.099%，从上月触及的1.75%附近的纪录低位反弹。

分析师预计，欧洲央行的购债计划将导致欧元区各国政府发行尽可能多的长期公债。在2011-2012年债务危机后，西班牙和意大利等国发行的债券主要是10年以下期限的债券。而葡萄牙、爱尔兰和希腊则被债市拒之门外。

根据荷兰合作银行的估算，欧洲央行上月购买的西班牙公债的平均年期是11.66年，在欧元区各国公债中最高，符合欧洲央行购债范围的公债的平均年期为9.23年。

除偿还IMF贷款外，希腊周四还获得了额外的银行业紧急救助资金，但该国的经济改革能否在现金枯竭前被国际金主所接受仍不得而知。

10年期德债收益率盘中触及纪录低位0.14%，后反弹至0.162%，日内持平，因美国公债收益率受强劲就业数据推动攀升。

评级机构标普将在周五评估对西班牙和意大利的评级。DZ Bank的市场策略和利率衍生品研究部主管Christoph Kutt称，有微弱的可能性标普将把西班牙评级展望从“稳定”上调至“正面”。(完)

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