欧元债市：德债收益率触及纪录低点，因QE效应盖过供应压力

路透伦敦4月14日 - 德国10年期公债收益率周二触及纪录低点，最高评等欧元区国家借款成本下滑，因欧洲央行购债抵消了供应压力。本周欧元区公债标售迎来年内最忙碌的一周。

德国10年期公债收益率 跌2.5个基点，报0.13%，对希腊债务危机的担忧扶助欧元区指标公债的需求。

荷兰周二发售25亿欧元五年期公债，收益率为负值。意大利周一标售75亿欧元三年期、七年期和15年期公债，周二将对散户投资者标售与通胀挂钩的BTP债券，周三也可能进行标售。

德国计划周三发售高达40亿欧元10年期公债，西班牙也定于周四将发售高至50亿欧元2020、2025与2029年到期的债券。

分析师预期，评级较低的国家将继续尽可能多的出售较长期公债。

Sunrise Brokers固定收益研究部门执行董事Gianluca Ziglio表示，“当收益率如此之低时，你会希望尽可能长时间的锁定。”

Ziglio预计像西班牙和意大利这样的国家会继续努力延长债务年期，至少到2016年9月欧洲央行购债计划结束。

西班牙 和意大利10年期公债 收益率均涨4个基点，分别报1.30%和1.29%。

交易商称，金融时报的报导对二线市场影响有限。金融时报报导，如果希腊和债权人月底未能达成协议，希腊准备违约；希腊对此则予以驳斥。

希腊10年期公债 收益率涨43个基点至11.92%，两年期公债 收益率激升2个百分点，至23.39%。(完)

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