欧元债市：德债收益率触及纪录低点，因QE效应盖过供应压力

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透伦敦4月14日 - 德国10年期公债收益率周二触及纪录低点，最高评等欧元区国家借款成本下滑，因欧洲央行购债抵消了供应压力。本周欧元区公债标售迎来年内最忙碌的一周。
德国10年期公债收益率 跌2.5个基点，报0.13%，对希腊债务危机的担忧扶助欧元区指标公债的需求。
荷兰周二发售25亿欧元五年期公债，收益率为负值。意大利周一标售75亿欧元三年期、七年期和15年期公债，周二将对散户投资者标售与通胀挂钩的BTP债券，周三也可能进行标售。
德国计划周三发售高达40亿欧元10年期公债，西班牙也定于周四将发售高至50亿欧元2020、2025与2029年到期的债券。
分析师预期，评级较低的国家将继续尽可能多的出售较长期公债。
Sunrise Brokers固定收益研究部门执行董事Gianluca Ziglio表示，“当收益率如此之低时，你会希望尽可能长时间的锁定。”
Ziglio预计像西班牙和意大利这样的国家会继续努力延长债务年期，至少到2016年9月欧洲央行购债计划结束。
西班牙 和意大利10年期公债 收益率均涨4个基点，分别报1.30%和1.29%。
交易商称，金融时报的报导对二线市场影响有限。金融时报报导，如果希腊和债权人月底未能达成协议，希腊准备违约；希腊对此则予以驳斥。
希腊10年期公债 收益率涨43个基点至11.92%，两年期公债 收益率激升2个百分点，至23.39%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。