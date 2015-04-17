欧元债市：希腊公债可能录得1月以来最大单周跌幅，二线公债因此承压

欧洲政经：英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
* 投资者抛售其他较低评等公债
* 最高评等德债收益率重挫至新低
* 意大利将延长公债的平均年期
* 交易商称，彭博交易平台一度瘫痪影响成交量
路透伦敦4月17日 - 希腊公债收益率本周可能录得1月底以来最大周度涨幅，投资者抛售其他评级较低公债，因希腊与国际债权人间的磋商陷入僵局，可能导致该国在几天后现金枯竭。
希腊与欧盟在下周五会议上签署改革协议，以释放急需的救助资金的可能性降低。
这引发市场担忧，希腊可能无法偿还下月到期的约10亿美元国际货币基金组织(IMF)贷款。有报导称，该国的现金储备将从周一起降至负值区域。
希腊周四否认已向IMF要求推迟偿还贷款，并遭拒。
希腊10年期公债收益率 在周四大涨逾1个百分点后，周五早盘进一步攀升14个基点，报13.03%。仍有可能录得1月30日以来最大单周涨幅。
策略师称，围绕希腊问题的不安情绪也重压其他二线公债市场。葡萄牙10年期公债收益率 升11个基点，至略高于2%。意大利和西班牙10年期公债收益率上扬8个基点，分别报1.45%和1.44%。
周五意大利进行了17亿欧元公债置换，以2025年到期公债置换2016和2017年到期的公债，自2010年首次进行公债置换后，该国向延长公债平均年期的方向又迈进了一步。
交易商称，彭博交易平台一度瘫痪对意大利公债的销售影响不大，不过导致二级市场的成交量下降。
投资者买入最高评级德债规避希腊相关风险，10年期德债收益率 跌4个基点，至历史低位0.05%。
九年期以下德债的收益率目前均为负值。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透北京5月5日 - 中国证监会副主席方星海称，“一带一路”建设需强有力的直接融资支持，给资本市场带来新机遇，要鼓励优秀企业在A股发行上市和再融资，积极推动企业发行“一带一路”项目债，并加快离岸人民币市场和多层次资本市场建设。 最新一期《中国金融》杂志刊登其署名文章称，鼓励优秀企业在A股市场发行上市和再融资，保障“一带一路”重点项目资金需求；充分利用境内、境外两个市场，支持境内企业在境外市场筹集资金投资“一带一路”建设（包括发行H股、D股等）。
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 5月5日 -- -- -- -- -- -- -- 5,100 5月4日 300 2.45% 100 2.60% 100 2.75% 500 5,700 5月3日 1,700 2.45% 200 2.60% 100 2.75% 2,000 5,700 5月2日 -- -- -- -- -- -- --