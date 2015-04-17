欧元债市：希腊公债可能录得1月以来最大单周跌幅，二线公债因此承压

* 投资者抛售其他较低评等公债

* 最高评等德债收益率重挫至新低

* 意大利将延长公债的平均年期

* 交易商称，彭博交易平台一度瘫痪影响成交量

路透伦敦4月17日 - 希腊公债收益率本周可能录得1月底以来最大周度涨幅，投资者抛售其他评级较低公债，因希腊与国际债权人间的磋商陷入僵局，可能导致该国在几天后现金枯竭。

希腊与欧盟在下周五会议上签署改革协议，以释放急需的救助资金的可能性降低。

这引发市场担忧，希腊可能无法偿还下月到期的约10亿美元国际货币基金组织(IMF)贷款。有报导称，该国的现金储备将从周一起降至负值区域。

希腊周四否认已向IMF要求推迟偿还贷款，并遭拒。

希腊10年期公债收益率 在周四大涨逾1个百分点后，周五早盘进一步攀升14个基点，报13.03%。仍有可能录得1月30日以来最大单周涨幅。

策略师称，围绕希腊问题的不安情绪也重压其他二线公债市场。葡萄牙10年期公债收益率 升11个基点，至略高于2%。意大利和西班牙10年期公债收益率上扬8个基点，分别报1.45%和1.44%。

周五意大利进行了17亿欧元公债置换，以2025年到期公债置换2016和2017年到期的公债，自2010年首次进行公债置换后，该国向延长公债平均年期的方向又迈进了一步。

交易商称，彭博交易平台一度瘫痪对意大利公债的销售影响不大，不过导致二级市场的成交量下降。

投资者买入最高评级德债规避希腊相关风险，10年期德债收益率 跌4个基点，至历史低位0.05%。

九年期以下德债的收益率目前均为负值。(完)

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