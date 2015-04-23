欧元债市：德债收益率企稳，因疲弱数据显示量化宽松计划规模适合

* 德债仍可能录得年内最大单周跌幅
* 欧元区PMI数据不及分析师的最低预期
* 希腊现金枯竭忧虑缓解扶助较低评等公债表现
路透伦敦4月23日 - 德债收益率在近几日大幅攀升后周四企稳，因疲弱的民间企业活动成长数据再度确认，欧洲央行为提振区内脆弱经济而实施的量化宽松(QE)计划规模适合。
德债收益率仍可能录得年内最大单周涨幅，但在数据公布后，10年期德债收益率 回落1个基点，报0.16%，早盘一度触及两周高位0.176%。
“今日上午的表现是近期遭大幅抛售后出现的修正行情，”Natixis的策略师Cyril Regnat说。
“欧洲央行总裁德拉吉有关QE是一场马拉松的说法是正确的。欧洲复苏才刚刚起步。”
Markit欧元区4月民间部门企业活动增长情况弱于预期，受累于法国企业活动不振，且德国民间部门增长略微放缓。
对希腊短期内现金枯竭的担忧缓解，促使投资者本周重回较高风险，但较高收益债市，在一定程度上逆转了避险德债收益率义无反顾跌向零水准的势头。
本周迄今，10年期德债收益率攀升约8个基点。年内迄今只有3月初和2月初的两周录得过如此大的涨幅。
极具影响力的基金经理葛罗斯周三称，目前作空10年期德债的规模是其生命期内最大。
周四公布的欧元区PMI数据不及路透调查的分析师的最低预估。
较低评级意大利和西班牙10年期公债收益率 回落1-2个基点，分别报1.39%和1.36%。10年期葡萄牙公债收益率 跌3个基点，重回2%之下。
希腊公债收益率急挫41个基点，至12.50%，从本周触及的两年半高位回落，因看似希腊政府的现金能撑到6月。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
(编译 母红; 审校 利棣儿)